Предварительное следствие по делу Губада Ибадоглу завершается

Завершается следствие по делу оппозиционного политика и ученого-экономиста Губада Ибадоглу, сообщилTuran его брат Галиб Байрамов.

По его словам, 17 апреля в Бакинском СИЗО-1 следователь главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД Юсиф Юсифов в присутствии адвокатов Зибейды Садыговой, Шахлы Гумбатовой и Бахруза Байрамова объявил Ибадоглу окончательный обвинительный акт.

«Несмотря на то, что уголовное дело против моего брата саркастически воспринималось мировой демократической общественностью, следствие утвердило сфабрикованные обвинения по ст. 167-3. (Изготовление, хранение, распространение религиозных экстремистских материалов или финансирование этих деяний) и 204.3.1 (Изготовление, приобретение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) УК», - сказал Байрамов.

По его словам, в последние 6 месяцев никаких следственных действий не проводилось, просто срок предварительного заключения дважды продлевался.

Адвокат Бахруз Байрамов заявил, что Ибадоглу и защита отвергают обвинения.

* 23 июля 2023 года Наримановский районный суд Баку арестовал на 3 месяца и 26 дней Губада Ибадоглу по обвинению по ст. 204.3.1 (реализация фальшивых денег), а также по ст. 167-3.1 УК (хранение и распространение экстремистских материалов).

Ряд стран и международных организаций, в том числе Госдепартамент США, сенаторы и конгрессмены США, призвали освободить Ибадоглу. Он признан политзаключенным.