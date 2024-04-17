Исполнительная Власть Баку отказалась санкционировать митинг оппозиции

Исполнительная власть Баку ответила отказом на обращение Национального совета демократических сил о проведении 21 апреля митинга.

В городской администрации сочли «не целесообразным» проведение митинга в связи с тем, что в предложенных оппозицией местах, организация массовой акции может нарушить права граждан на свободу передвижения, сообщили в партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА).

Митинг планировался перед станцией метро Нариманов, стадионе "Мэхсул" и на площади перед станцией метро 28 мая.

В партии считают, что решение городской власти незаконно и нарушает Конституцию.

«В настоящее время в партии обсуждения последующие шаги и о принятых решениях будет объявлено сегодня вечером», - сказали в ПНФА.

Митинг планировался с требованиями освобождения политзаключенных, проведения избирательной реформы, открытия сухопутных границ, вывода российских миротворцев, повышения пенсий и зарплат, установления детских пособий.