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(10 минут назад)
Мэрия Баку отказалась санкционировать митинг оппозиции

Мэрия Баку отказалась санкционировать митинг оппозиции

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Исполнительная Власть Баку отказалась санкционировать митинг оппозиции

Исполнительная власть Баку ответила отказом на обращение Национального  совета демократических сил о проведении 21 апреля митинга.

В городской администрации сочли «не целесообразным» проведение митинга в связи с тем, что в предложенных оппозицией местах, организация массовой акции может нарушить права граждан на свободу передвижения, сообщили в партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА).

Митинг планировался перед станцией метро Нариманов, стадионе "Мэхсул" и на площади перед станцией метро 28 мая.

В партии считают, что решение городской власти незаконно и нарушает Конституцию.

«В настоящее время в партии обсуждения последующие шаги и о принятых решениях будет объявлено сегодня вечером», - сказали в ПНФА.

Митинг планировался с требованиями освобождения политзаключенных, проведения избирательной реформы, открытия сухопутных границ, вывода российских миротворцев, повышения пенсий и зарплат, установления детских пособий.

 

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