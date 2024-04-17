Мэрия Баку отказалась санкционировать митинг оппозиции
Исполнительная Власть Баку отказалась санкционировать митинг оппозиции
Исполнительная власть Баку ответила отказом на обращение Национального совета демократических сил о проведении 21 апреля митинга.
В городской администрации сочли «не целесообразным» проведение митинга в связи с тем, что в предложенных оппозицией местах, организация массовой акции может нарушить права граждан на свободу передвижения, сообщили в партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА).
Митинг планировался перед станцией метро Нариманов, стадионе "Мэхсул" и на площади перед станцией метро 28 мая.
В партии считают, что решение городской власти незаконно и нарушает Конституцию.
«В настоящее время в партии обсуждения последующие шаги и о принятых решениях будет объявлено сегодня вечером», - сказали в ПНФА.
Митинг планировался с требованиями освобождения политзаключенных, проведения избирательной реформы, открытия сухопутных границ, вывода российских миротворцев, повышения пенсий и зарплат, установления детских пособий.
Политика
-
- 17 апрель 2024, 19:55
Журналист-фрилансер Мина Алиярлы 16 апреля была допрошен в качестве свидетеля в главном управлении полиции города Баку.
-
- 17 апрель 2024, 17:47
На сегодняшнем заседании комиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджана были рассмотрены свыше 100 обращений. Об этом сообщил член комиссии Алимамед Нуриев.
-
- 17 апрель 2024, 17:39
Во второй половине дня телеканал Минобороны РФ «Звезда» опубликовал видео-карды сбора и выезда российских миротворцев из Карабаха.
-
- 17 апрель 2024, 16:56
Завершается следствие по делу оппозиционного политика и ученого-экономиста Губада Ибадоглу, сообщилTuran его брат Галиб Байрамов.
Написать отзыв