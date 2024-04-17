Минобороны РФ опубликовал кадры выезда миротворцев из Карабаха
Минобороны РФ опубликовал кадры выезда миротворцев из Карабаха
Во второй половине дня телеканал Минобороны РФ «Звезда» опубликовал видео-карды сбора и выезда российских миротворцев из Карабаха.
На кадрах показан выезд личного состава на двух десятках грузовиков с базы миротворцев в Ходжалы. Автоколонна движется по территории Азербайджана, а затем военнослужащие грузятся на железно-дорожный состав. В каком направлении они двигаются дальше, не сообщается.
-
- Политика
- 17 апрель 2024 17:12
-
Политика
-
- 17 апрель 2024, 19:55
Журналист-фрилансер Мина Алиярлы 16 апреля была допрошен в качестве свидетеля в главном управлении полиции города Баку.
-
- 17 апрель 2024, 17:47
На сегодняшнем заседании комиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджана были рассмотрены свыше 100 обращений. Об этом сообщил член комиссии Алимамед Нуриев.
-
- 17 апрель 2024, 17:12
Исполнительная власть Баку ответила отказом на обращение Национального совета демократических сил о проведении 21 апреля митинга.
-
- 17 апрель 2024, 16:56
Завершается следствие по делу оппозиционного политика и ученого-экономиста Губада Ибадоглу, сообщилTuran его брат Галиб Байрамов.
Написать отзыв