  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny190 C
  • Четверг, 18 апрель 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(10 минут назад)
Минобороны  РФ опубликовал кадры выезда миротворцев из Карабаха

Минобороны  РФ опубликовал кадры выезда миротворцев из Карабаха

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Минобороны  РФ опубликовал кадры выезда миротворцев из Карабаха

Во второй половине дня телеканал Минобороны  РФ «Звезда» опубликовал видео-карды сбора и выезда российских миротворцев из Карабаха.

На кадрах показан выезд личного состава на двух десятках грузовиков с базы миротворцев в Ходжалы. Автоколонна движется по территории Азербайджана, а затем военнослужащие грузятся на железно-дорожный состав. В каком направлении они двигаются дальше, не сообщается.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей