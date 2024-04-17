Минобороны  РФ опубликовал кадры выезда миротворцев из Карабаха

Во второй половине дня телеканал Минобороны РФ «Звезда» опубликовал видео-карды сбора и выезда российских миротворцев из Карабаха.

На кадрах показан выезд личного состава на двух десятках грузовиков с базы миротворцев в Ходжалы. Автоколонна движется по территории Азербайджана, а затем военнослужащие грузятся на железно-дорожный состав. В каком направлении они двигаются дальше, не сообщается.