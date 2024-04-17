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(11 минут назад)
Состоялось очередное заседание комиссии по вопросам помилования

Состоялось очередное заседание комиссии по вопросам помилования

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Состоялось очередное заседание комиссии по вопросам помилования

На сегодняшнем заседании комиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджана были рассмотрены свыше 100 обращений. Об этом сообщил член комиссии Алимамед Нуриев.

Комиссия возобновила работу в марте. Всего предстоит в ближайшие недели рассмотреть 700 прошений о помиловании, сообщил другой член этой структуры Рашад Меджид.

Ожидается, что глава государства подпишет распоряжение о помиловании ко Дню независимости – 28 мая.

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