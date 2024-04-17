Состоялось очередное заседание комиссии по вопросам помилования

На сегодняшнем заседании комиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджана были рассмотрены свыше 100 обращений. Об этом сообщил член комиссии Алимамед Нуриев.

Комиссия возобновила работу в марте. Всего предстоит в ближайшие недели рассмотреть 700 прошений о помиловании, сообщил другой член этой структуры Рашад Меджид.

Ожидается, что глава государства подпишет распоряжение о помиловании ко Дню независимости – 28 мая.