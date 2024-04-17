Потепление продолжается
Потепление продолжается
18 апреля в Баку и на Апшероне сохранится теплая погода без осадков. Утром местами туман, ветер южный.
Температура воздуха ночью +9+14°, днем воздух прогреется до +26°.
По районам страны также осадки не ожидаются, Ветер восточный.
Температура воздуха ночью +10+15°, днем +23+28°. В горах ночью +5+10°, днем +18+23°.
Общество
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