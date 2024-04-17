Потепление продолжается

В сложной системе международных отношений соблюдение постановлений и принципов, установленных наднациональными органами, является лакмусовой бумажкой для определения приверженности страны верховенству закона и правам человека. Тем не менее, в залах Совета Европы деятельность Азербайджана рисует суровую картину несоблюдения требований и системных проблем.