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(11 минут назад)
Журналистка Мина Алиярлы допрошена по «делу Abzas Media»
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Журналистка Мина Алиярлы допрошена по «делу Abzas Media»

Журналист-фрилансер Мина Алиярлы 16 апреля была допрошен в качестве свидетеля в главном управлении полиции города Баку.

Она провела вместе со своим адвокатом в управлении полиции около трех часов.

Как сообщил Turan ее адвокат Назим Мусаев, журналистку допрашивали по «делу Abzas Media».

Она ответила на все заданные ей вопросы.

Алиярлы ранее уже допрашивалась по этому делу в ноябре прошлого года.

По словам адвоката, повторный вызов в полицию был связан с дополнительными вопросами, возникшими у следствия.

Сама Алиярлы сообщила, что отношение к ней было корректным, какого-либо психологического и физического давления на нее оказано не было.

С ноябре 2023 г. арестованы шесть журналистов и медиаработников, связанных с  Abzas Media.

Им предъявлены обвинения в «контрабанде иностранной валюты».  Они отвергают обвинения и связывают уголовное дело с журналистскими расследованиями фактов коррупции. Правозащитники признали арестованных политзаключенными.

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