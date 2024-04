Швальный ветер и ливни затопили Дубай, ОАЭ и часть Саудовской Аравии

По данным Национального центра метеорологии ОАЭ на среду в регионе продолжатся ливни с грозами и градом. прогнозируется нестабильная погода с дождем, громом, молниями и градом.

Улицы, торговые центры и метро Дубая затоплены.

Блокирована работа аэропорта , где скопились тымячи человек из-за отмены рейсов.

