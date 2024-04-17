Швальный ветер и ливни затопили Дубай, ОАЭ и часть Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал противоречивый закон во вторник, через несколько дней после того, как он был принят парламентом, что потенциально поможет Киеву увеличить призыв на военную службу для пополнения истощенных сил для отражения продолжающейся агрессии России.