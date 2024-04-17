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(11 минут назад)
Швальный ветер и ливни затопили Дубай, ОАЭ и часть Саудовской Аравии
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Швальный ветер и ливни затопили Дубай, ОАЭ и часть Саудовской Аравии

По данным Национального центра метеорологии ОАЭ на среду в регионе продолжатся ливни с грозами и градом. прогнозируется нестабильная погода с дождем, громом, молниями и градом. 

Улицы, торговые центры и метро Дубая затоплены. 

Блокирована работа аэропорта , где скопились тымячи человек из-за отмены рейсов.

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