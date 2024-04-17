Швальный ветер и ливни затопили Дубай, ОАЭ и часть Саудовской Аравии
По данным Национального центра метеорологии ОАЭ на среду в регионе продолжатся ливни с грозами и градом. прогнозируется нестабильная погода с дождем, громом, молниями и градом.
Улицы, торговые центры и метро Дубая затоплены.
Блокирована работа аэропорта , где скопились тымячи человек из-за отмены рейсов.
-
-
- Сложный вопрос
- 17 апрель 2024 21:00
В мире
-
Пакистан и Саудовская Аравия во вторник призвали к немедленному прекращению огня и бесперебойной доставке гуманитарной помощи в Газу.
-
В результате российского ракетного обстрела в среду погибли по меньшей мере девять жителей и были повреждены здания и муниципальная инфраструктура в городе Чернигов на севере Украины, сообщили местные власти.
-
Предполагаемый кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой в среду в Нью-Йорке.
-
Президент Украины Владимир Зеленский подписал противоречивый закон во вторник, через несколько дней после того, как он был принят парламентом, что потенциально поможет Киеву увеличить призыв на военную службу для пополнения истощенных сил для отражения продолжающейся агрессии России.
Написать отзыв