Güclü leysan Dubay, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanının bəzi hissələrini basıb

BƏƏ-nin Milli Meteorologiya Mərkəzinin məlumatına görə, çərşənbə günü bölgədə şimşək çaxacaq tufan və dolu davam edəcək. Hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, yağış, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Küçələr, ticarət mərkəzləri və Dubay metrosu su altında qalıb.

Uçuşların təxirə salınması səbəbindən minlərlə insanın toplaşdığı hava limanının işi dayandırılıb.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video