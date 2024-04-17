Отзыв французского посла, уход российских миротворцев из Карабаха...

В качестве шага, свидетельствующего об эскалации напряженности, Франция объявила об отзыве своего посла в Азербайджане для консультаций, сославшись на обеспокоенность по поводу односторонних действий, предпринятых Баку в последние месяцы. Это решение, обнародованное в заявлении Министерства иностранных дел Франции от 16 апреля, подчеркивает растущую напряженность в отношениях между двумя странами.

Согласно заявлению, президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление в связи с действиями Азербайджана и призвал разъяснить его намерения. Франция подтвердила свою поддержку нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в рамках международного права и территориальной целостности обеих стран.

Азербайджан, однако, отверг эти утверждения, а Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что их действия были ответом на предполагаемые провокации со стороны Франции. Несмотря на дипломатические трения, Азербайджан подчеркнул свою приверженность диалогу.

Политический обозреватель Эльхан Шахиноглу в программе "Сложный вопрос" рассказал о более глубокой геополитической динамике происходящего. Он охарактеризовал действия Франции как часть более широкой антиазербайджанской политики, подчеркнув, что прием президентом Макроном отозванного посла свидетельствует о напряженных отношениях. Шахиноглу предположил, что антиколониальная риторика Азербайджана, возможно, вызвала раздражение Парижа, усилив напряженность.

Шахиноглу предупредил о возможных дипломатических последствиях, предположив, что Азербайджан может ответить взаимностью, отозвав своего посла во Франции для консультаций. Вероятность полного разрыва дипломатических отношений становится все более очевидной, что будет иметь последствия для Азербайджана, Франции и их союзника Армении.

Российские миротворцы выводятся из Карабаха

Одновременно внимание привлекли события в Карабахе, когда появились сообщения, подтверждающие вывод российских миротворческих сил из Азербайджана. Этот процесс знаменует собой важную веху, поскольку Азербайджан устанавливает полный суверенный контроль над Карабахом и его территориями.

Шахиноглу объяснил вывод войск контекстом, отметив первоначальные опасения по поводу возможного долгосрочного присутствия российских миротворцев после заключения соглашения от ноября 2020 года. Однако успешные военные операции Азербайджана в сентябре 2023 года смягчили эти опасения, устранив предполагаемую необходимость в продолжении российского присутствия.

Шахиноглу отверг заявления о продолжающейся деятельности, такой как разминирование, в качестве предлога, заявив, что такие задачи требуют специальной подготовки. Он выразил уверенность в скором прекращении деятельности Совместного турецко-российского центра по наблюдению за прекращением огня, что свидетельствует о завершении его мандата по надзору за выполнением трехстороннего соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией.