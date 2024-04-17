«Вслед  ушедшей любви» (1)

Президент Турции Тайип Эрдоган в сопровождении главы Управления по делам религии Турции Али Аббаса молится во время церемонии открытия мечети в Стамбуле, Турция, 24 мая 2019 года. REUTERS

Как Тель-Авив не принял всерьез утверждения некоторых компетентных лиц о раннем предупреждении Израиля, так и Анкара не была впечатлена, как сказал бы колоритный турецкий политик Неджметтин Эрбакан, «косметической атакой» Ирана на Израиль. Все знают о том, что построенная НАТО в поселке Кюреджик провинции Малатья радарная база служит защите Израиль именно от нападения Ирана.

Дальнейшее развитие ситуации зависит от того, «как Израиль отреагирует на нападение 14 апреля». Точно так же, как Вашингтон не хочет нового роста напряженности, не может быть и речи о каких-либо увещеваний Анкары в адрес Израиля (тем более после совсем недавнего ограничения экспорта). Поэтому отныне в контексте запланированного на 9 мая визита в Вашингтон Анкара сосредоточится на предстоящей встрече Р.Т. Эрдогана с Дж.Байденом.

Как еще не освобожденный от табу на политическую деятельность и не являющийся даже депутатом Меджлиса председатель партии, единолично сформировавшей правительство после победы на выборах декабря 2002 года, г-н Р. Эрдоган встречался с Дж. Бушем в Белом доме, и не отстранялся от обязательств Турции в планируемой военной операции против Ирака.

Хотя г-н Р. Эрдоган после тесного сотрудничества с Б.Обамой сблизился со следующим президентом США Д. Трампом до величания его своим «другом Дональдом», несколько меседжей X (тогдашнего Twitter) последнего в июле-августе 2018 года способствовали началу прогрессии девальвации в Турции, экономика которой с тех пор не может оправиться.

Впрочем, встреча с предпочитающим дистанцироваться от Р. Эрдогана Дж. Байденом не может создать для опытнейшего турецкого политика и государственного деятеля какой-либо дискомфорт. Это связано еще и тем, что давно вожделенная г-ном Эрдоганом встреча жизненно важна также и для Байдена, стремящегося гарантировать на ноябрьских выборах поддержку арабами и мусульманами такого «скользкого» штата, как Мичиган. Ибо Байден, отлично понимая степень влияния на мусульман Эрдогана, сильнейшего в последние 30 лет лидера исламского мира, непременно постарается воспользоваться этим обстоятельством.

Вместе с тем, «посреднические и миротворческие предложения» Турции в контексте российско-украинской войны не стоит принимать всерьез: по мере ужесточения санкций Запада Анкара будет вынуждена ограничить торговые отношения с Москвой. А это никкак не может устраивать последнюю, так как ее проходящие через Турцию нефте- и газопроводы и, самое главное, АЭС на побережье Средиземного моря имеют жизненно важное значение для России. К тому же еще неизвестно, какое решение примут эти две страны, если данный объект также подпадет под следующий всплеск санкций Запада.

Вопреки тому на то, что г-н Эрдоган, вынужденный не допускать просчетов во внешней политике, старается, проанализировав причины тяжелого поражения своей партии на муниципальных выборах 31 марта, предпринимать необходимые меры, нельзя отрицать, что этот провал существенно ослабил позиции центрального правительства. Напомним, что с апреля 2019 года это правительство не гнушалось чинить всяческие трудности для управляемых материнской оппозиционной партией (ПНР) муниципалитетов, а составление большинства в муниципальных советах членами ПСР также препятствовало НРП реализовать свои планы.

Но то, что после выборов 31 марта большинство в муниципальных советах, особенно в таких важнейших мегаполисах, как Стамбул и Анкара, перешло к ПНР, не только обнулило функции властных фракций в органах мэриях, но также показало неспособность центрального правительства и далее создавть для нее проблемы.

В этом контексте, обстоятельства, сложившиеся на 15 апреля в муниципальных советах Анкары и Стамбула, также основательно попортили кровь властям. И политические исламистские власти, наблюдающие всю эту картину и сознающие необходимость проявления уважения к итогам голосования как волеизъявления народа, вновь прибегают к созвучным «шариату» мерам.

В этом плане семантику мер, внесенных в повестку председателем Меджлиса Нуманом Куртулмушем и направленных на представление неполноценную Конституцию 1921 года в качестве основного «демократического документа», следует считать свидетельством беспомощности политического ислама. Но отклик всем этим усилиям ни в парламенте, ни в обществе невозможен.

Новый выход понесшего поражение на выборах вполитического ислама на рынок с картой «Шариат» будет порождать комичные ситуации.

Только наберитесь терпения...

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Arnavut Kaldırımı - Арнаутская (2) мостовая

Biten sevgilerin ardından – Вслед ушедшей любви

ağlayamam ben böyle yas tutamam – я не могу плакать, не могу так скорбеть,

her sözde her gözde şefkat aramam – не могу искать состраданья в каждом слове и каждом взгляде,

kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa – это разбивает мне сердце, несмотря ни на что…

https://lyricstranslate.com,

https://lyricstranslate.com/ru/arnavut-kald%C4%B1r%C4%B1m%C4%B1-%C3%A7ay-da%C5%9Fl%C4%B1-s%C9%99ki.html

https://www.youtube.com/hashtag/arnavutkaldırımı

2. Арнаутская мостовая - Тротуар, состоящий из квадратных камней, выложенных в произвольном порядке, назван так потому, что большинство тротуаров в Стамбуле в период Османской империи были заложены албанскими рабочими: по-турецки Arnavutluk – Албания и Arnavut – албанцы, албанский (https://eksisozluk.com/arnavut-kaldirimi--82949)