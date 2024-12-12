Азербайджан намерен остановить падение добычи нефти, но...

Правительство Азербайджана намерено стабилизировать добычу нефти. Об этом было заявлено президентом Ильхамом Алиевым в начале этого года. «Работы по стабилизации добычи нефти ведутся, и я верю, что в ближайшем будущем мы увидим результаты. Нам нужна стабильная добыча нефти, и эта задача поставлена ​​перед инвесторами», — отметил он в одном из своих выступлений.

Однако пока добыча нефти продолжает снижаться. Пик добычи в стране пришелся на 2009 год, когда было добыто 50,9 млн тонн нефти. В прошлом году этот показатель снизился примерно до 30 млн тонн.

Несмотря на снижение объемов добычи, доходы от нефти и газа по-прежнему составляют значительную часть бюджета Азербайджана.

Глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан сообщил агентству Turan , что, по прогнозам международных организаций, добыча нефти в Азербайджане в следующем году останется стабильной. «Это связано, прежде всего, с вводом в эксплуатацию в апреле новой платформы на блоке месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ), которая постепенно наращивает добычу. Однако даже при этом добыча нефти за первые 11 месяцев снизилась на 1,1 млн тонн. Даже если эта платформа заработает на полную мощность к 2025 году, этого будет недостаточно, чтобы остановить спад», - пояснил Шабан.

Тем не менее, по словам Шабана, «правительство все больше привыкает жить без нефти». Он подчеркнул, что отчисления в государственный бюджет от таможенных и налоговых органов ежегодно увеличиваются, что приводит к росту доли ненефтяного сектора. За последнее десятилетие отчисления в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) сократились с 18 млрд долларов до 6 млрд долларов в год — в три раза. Однако это не повлияло на социальные и другие проекты страны. Например, Государственный фонд социальной защиты, который раньше получал от правительства 2 млрд долларов в год в виде субсидий, теперь имеет бюджет в 4 млрд долларов и фактически стал самоокупаемой организацией.

Экономист Натиг Джафарли, выступая на Радио "Азадлыг", вспомнил период пиковой добычи нефти в стране: «Раньше у нас было около 1 миллиона баррелей ежедневной добычи нефти. Теперь наша ежедневная добыча составляет около 480 000 баррелей. Основная цель правительства — остановить спад с помощью новых месторождений и стабилизировать добычу на уровне около 500 000 баррелей в день. Проведенные недавно работы указывают, на то, что это и является основным направлением».

Джафарли считает, что меры по стабилизации добычи нефти дадут определенные результаты. «Существуют соглашения о разделе продукции с иностранными нефтяными компаниями для новых месторождений. Однако это небольшие месторождения, их суточная производительность составляет в лучшем случае от 15 000 до 30 000 баррелей. Если три-пять таких месторождений будут введены в эксплуатацию, то это может добавить около 120 000 баррелей к суточной добыче, что поможет стабилизировать коммерческую добычу нефти на уровне около 500 000 баррелей в день», — отметил он.

Джафарли также отметил, что, хотя в ненефтяном секторе наблюдается некоторый рост, общий объем экспорта сельскохозяйственной продукции Азербайджана едва достигает $1 млрд. «Для сравнения, только регион Анталья в Турции экспортирует сельскохозяйственную продукцию на сумму более $2 млрд. С этой точки зрения маловероятно, что доходы Азербайджана от ненефтяного экспорта и производства в ближайшие годы достигнут хотя бы половины его нефтяных доходов», - подчеркнул он.