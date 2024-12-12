Акции в поддержку Игбала Абилова в Европе

В день 35-летия арестованного в Азербайджане исследователя Игбала Абилова его коллеги и товарищи провели акции в различных городах Европы, включая Вильнюс, Белград, Варшаву и Порту, чтобы привлечь внимания к его делу.

Участники акций призвали освободить Абилова, признанного правозащитниками политзаключенным.

Помимо этого, в 21:00 по Баку на YouTube-канале Zize TV пройдет стрим с участием родственников, друзей и коллег Игбала.

*Талышовед Игбал Абилов был задержан 22 июля 2024 года по обвинениям в госизмене, призывах против государства по заданию иностранных организаций, возбуждении национальной и религиозной розни.

В частности, утверждается, что все эти преступления были совершены по указанию спецслужб Армении.

Абилов отвергает обвинения и заявляет, что занимался исключительно научной деятельностью. Большая группа ученых из разных стран мира обратились к руководству Азербайджана с просьбой содействия в освобождении Абилова. Правозащитники признали Абилова политзаключенным. 19 ноября суд продлил срок ареста Абилова еще на 4 месяца.