Директору Kanal 13 смягчили обвинение

По итогам предварительного следствия с директора интернет-ТВ Kanal-13 Азиза Оруджева снято обвинение по ст.206.3.2 (контрабанда, совершенная по предварительному сговору группой лиц) УК.

Дело направлено в суд только по ст. 188.2 Самовольное проведение строительных работ земле без права собственности) УК. Об этом Turan сообщила супруга журналиста Ламия Оруджева.

По ее словам, дела будет рассматриваться в Сабаильском суде под председательством Гюнель Самедовой. Подготовительное заседание еще не назначено.

Ст. 188.2 УК предусматривает наказание в виде ограничения свободы на сроки от 1 года до 3лет или же лишения свободы на такие же сроки.

Азиз Оруджев был задержан 27 ноября 2023 года по обвинению в незаконном строительстве. Позже ему предъявили обвинение по ст.206.3.2 (контрабанда, совершенная по предварительному сговору группой лиц) УК.

Оруджев отверг обвинения. Правозащитники признали его политзаключенным.