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(14 минут назад)
Азиз Оруджев

Азиз Оруджев

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Директору Kanal 13 смягчили обвинение

По итогам предварительного следствия с директора интернет-ТВ  Kanal-13 Азиза Оруджева снято обвинение  по ст.206.3.2 (контрабанда, совершенная по предварительному сговору группой лиц) УК.

Дело направлено в суд только по ст.  188.2 Самовольное проведение строительных работ  земле  без права собственности) УК. Об этом Turan сообщила супруга журналиста Ламия Оруджева.

По ее словам, дела будет рассматриваться в Сабаильском суде под председательством Гюнель Самедовой. Подготовительное заседание еще не назначено.

Ст. 188.2 УК предусматривает наказание в виде ограничения свободы на сроки от 1 года до 3лет или же лишения свободы на такие же сроки.

Азиз Оруджев был задержан 27 ноября 2023 года по обвинению в незаконном строительстве. Позже ему предъявили обвинение по ст.206.3.2 (контрабанда, совершенная по предварительному сговору группой лиц) УК.

Оруджев отверг обвинения. Правозащитники признали его политзаключенным.

1 отзыв

  • Elvis

    2024-12-13

    У нас сотни тысяч людей, а может быть и миллионы живут в незаконно построенном нахалстрое. Если всех нахалстроевцев сажать то надо посадить в тюрьму полстраны.

    Cavab ver

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