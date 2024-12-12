Азиз Оруджев
Директору Kanal 13 смягчили обвинение
По итогам предварительного следствия с директора интернет-ТВ Kanal-13 Азиза Оруджева снято обвинение по ст.206.3.2 (контрабанда, совершенная по предварительному сговору группой лиц) УК.
Дело направлено в суд только по ст. 188.2 Самовольное проведение строительных работ земле без права собственности) УК. Об этом Turan сообщила супруга журналиста Ламия Оруджева.
По ее словам, дела будет рассматриваться в Сабаильском суде под председательством Гюнель Самедовой. Подготовительное заседание еще не назначено.
Ст. 188.2 УК предусматривает наказание в виде ограничения свободы на сроки от 1 года до 3лет или же лишения свободы на такие же сроки.
Азиз Оруджев был задержан 27 ноября 2023 года по обвинению в незаконном строительстве. Позже ему предъявили обвинение по ст.206.3.2 (контрабанда, совершенная по предварительному сговору группой лиц) УК.
Оруджев отверг обвинения. Правозащитники признали его политзаключенным.
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1 отзыв
Elvis
2024-12-13
У нас сотни тысяч людей, а может быть и миллионы живут в незаконно построенном нахалстрое. Если всех нахалстроевцев сажать то надо посадить в тюрьму полстраны.