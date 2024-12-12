Ильхамиз Гулиев приговорен к трем годам лишения свободы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня был оглашен приговор общественному активисту Ильхамизу Гулиеву. Суд переквалифицировал обвинение со ст. 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков с целью продажи в крупном размере) на более мягкую статью 234.1-1 (незаконное приобретение, хранение, изготовление, обработка, перевозка наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере без цели сбыта) УК Азербайджана и приговорил активиста к трем годам лишения свободы.

Оглашению приговора предшествовало выступление Гулиева с последним словом. Он отверг обвинения, заявив, что его арест является «заказом». Гулиев сказал, что не ожидает справедливого приговора.

Адвокаты также заявив об отсутствии достоверных доказательств против Гулиева расценили его арест как месть за интервью Abzas Media, в котором он говорил, что дела связанные с наркотиками в большинстве случаях в органах полиции фабрикуются.

Защита просила оправдать Гулиева, а также начать расследование в отношении следователя, который возбудил уголовное дело и сфальсифицировал обвинение.

*Напомним, что Гулиев был задержан 4 декабря 2023 г, а 6-го числа арестован на 4 месяца по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Однако истинная причина ареста Гулиева - интервью изданию Abzas Media в котором, он рассказал о незаконных действиях полиции и фальсификации уголовных дел. Правозащитники признали Гулиева политзаключенным.