Азербайджан подписал соглашение с китайской компанией BYD о реализации проекта производства электробусов

Азербайджан подписал соглашение с китайской компанией BYD о проекте по производству электробусов

Азербайджан подписал с китайской компанией BYD Company Limited (BYD) «Соглашение о реализации проекта» создания отечественной производственной линии по выпуску электробусов, сообщили официальные лица.

Соглашение подписали первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев, заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов, заместитель министра финансов Азер Байрамов, исполнительный директор BYD по Центральной Азии и Кавказу Чао Шуан, основатель и генеральный директор SARDA Group Рауф Халилов, а также директор ООО «Electrify Azerbaijan» и ООО «Azerbaijan Energy Automotive Factory» Тариэль Рустамов.

Инициатива направлена ​​на повышение энергоэффективности, безопасности и экологической устойчивости транспортной системы страны с упором на сокращение выбросов в рамках более широких целей устойчивого развития Азербайджана.

Министерство экономики, Министерство цифрового развития и транспорта и Министерство финансов сотрудничают в рамках этой стратегии в модернизации национального автобусного парка.

В рамках проекта в Азербайджане будет налажено производство электробусов, а к 2030 году планируется поэтапно локализовать до 40% запасных частей.

В рамках соглашения 160 пилотных электробусов BYD уже импортированы и выпущены на маршрутные линии Азербайджана в связи с проходящим саммитом COP29.

Первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев подчеркнул, что основной целью проекта является обеспечение системы общественного транспорта страны более чистыми и эффективными электробусами и стимулирование местных производственных мощностей. Он отметил, что проект будет способствовать внедрению передовых технологий на новых производственных площадках и созданию рабочих мест в Азербайджане. Подписание соглашения в ходе COP29, добавил он, подтверждает приверженность Азербайджана глобальным усилиям по смягчению последствий изменения климата.

Азербайджанская инвестиционная компания примет участие в проекте производства электробусов в качестве акционера. Местным партнером BYD в Азербайджане является Electrify Azerbaijan LLC, принадлежащая SARDA Group.

Совместное предприятие по производству электробусов, которое будет создано в Сумгаитском химико-промышленном парке, получит инвестиции в размере $17,1 млн от BYD. Проект планирует увеличить годовую производственную мощность до 500 единиц и создать 600 новых рабочих мест с учетом внутреннего спроса и экспортного потенциала.

BYD также планирует инвестировать в новые производственные мощности в Азербайджане для развития цепочки добавленной стоимости. Ожидается, что будущее сотрудничество будет включать производство малотоннажных электрогрузовиков, электромобилей для коммунальных служб и легковых электромобилей.

Основанная в 1995 году, компания BYD стала мировым лидером с рекордными продажами в 3 миллиона новых энергетических автомобилей в 2023 году. Компания является крупной технологической фирмой, известной своими инновациями в области автомобилестроения, электроники, электрических аккумуляторов, возобновляемых источников энергии и систем железнодорожного транспорта.