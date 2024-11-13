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Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области зеленой энергетики

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области зеленой энергетики

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области зеленой энергетики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели в среду трехстороннюю встречу, завершившуюся подписанием знаменательного соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами двух стран.

Три лидера подчеркнули важность укрепления связей в области возобновляемых источников энергии, а президент Алиев приветствовал соглашение как «историческое событие» в отношениях между тремя странами. «Сегодняшний день знаменует собой важный момент в истории Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Это соглашение выведет наше сотрудничество на новый уровень и откроет новые возможности для Центральной Азии и Кавказского региона», — заявил Алиев в своем выступлении.

Алиев подчеркнул текущие проекты в области возобновляемой энергии в трех странах, включая планы по подводному электрическому кабелю через Каспийское море, направленные на усиление регионального и международного энергетического сотрудничества. Он также отметил проект прокладки кабеля от Каспийского моря до Черного моря, соединяющего Центральную Азию, Кавказ и Европу в единый энергетический коридор. Технико-экономическое обоснование этого проекта близится к завершению, отметил Алиев.

Президент Азербайджана похвалил Узбекистан и Казахстан за их стратегическое партнерство и поддержку, упомянув помощь в восстановлении Карабаха. Он упомянул как символы крепких братских связей такие значимые проекты, как финансируемое Узбекистаном строительство школы Мирзо Улугбека в Физули и поддерживаемый Казахстаном творческий центр Курмангазы.

После выступления Алиева президенты Токаев и Мирзиёев выступили с речами, в которых подтвердили приверженность углублению сотрудничества в сфере зеленой энергетики.

Церемония продолжилась подписанием «Программы внедрения сотрудничества в области разработки и передачи зеленой энергии» с участием министерств энергетики Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Саудовской Аравии. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман Аль Сауд присоединился к президентам для подписания, подчеркнув участие саудовских компаний, таких как ACWA Power, в проектах по возобновляемой энергетике как в Азербайджане, так и в Центральной Азии.

Лидеры завершили встречу совместной декларацией, в которой выразили общее видение продвижения проектов устойчивой энергетики и интеграции энергетической инфраструктуры региона.

Это взаимодействие на высоком уровне показатель углубления сотрудничества в области зеленой энергетики в регионах Каспийского моря и Центральной Азии, направленного на позиционирование стран в качестве ключевых игроков в глобальном переходе на возобновляемые источники энергии.

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