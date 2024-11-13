Погода 14 ноября

Times Higher Education (THE), ведущая международная организация с аудиторией в 60 миллионов человек и входящая в сотню крупнейших сетей мира в области образования и оценки навыков, опубликовала всеобъемлющую статью под названием «Призывы к освобождению азербайджанского ученого в преддверии климатического саммита».