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(1 час назад)
Погода 14 ноября

Погода 14 ноября

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода 14 ноября

В четверг в столице будет пасмурно, утром возможен небольшой дождь. Умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью +8+10°, днем +12+15°. Влажность ночью и днем 65-75%.

На востоке страны пройдут осадки. Местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха в низменности ночью +3+7°, днем +11+16°. В горах ночью -1-5° мороза, днем  0+5°.

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