Погода 14 ноября
В четверг в столице будет пасмурно, утром возможен небольшой дождь. Умеренный юго-восточный ветер.
Температура воздуха ночью +8+10°, днем +12+15°. Влажность ночью и днем 65-75%.
На востоке страны пройдут осадки. Местами туман, умеренный восточный ветер.
Температура воздуха в низменности ночью +3+7°, днем +11+16°. В горах ночью -1-5° мороза, днем 0+5°.
Общество
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Международная коалиция за демократическое обновление (ICDR) и Фонд «Форум 2000» выразили серьезную обеспокоенность эскалацией репрессий против гражданского общества в Азербайджане, опубликовав совместное заявление. Группы подчеркнули усиление репрессий правительства в отношении адвокатов, журналистов, активистов и правозащитников, нарисовав суровую картину страны, где инакомыслящие голоса систематически подавляются.
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- 13 ноябрь 2024, 23:45
Times Higher Education (THE), ведущая международная организация с аудиторией в 60 миллионов человек и входящая в сотню крупнейших сетей мира в области образования и оценки навыков, опубликовала всеобъемлющую статью под названием «Призывы к освобождению азербайджанского ученого в преддверии климатического саммита».
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- 12 ноябрь 2024, 16:52
12 ноября в Баку стартовал саммит мировых лидеров на 29-й сессии Конференции сторон (КС-29) Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН). Как сообщает «Euronews» со ссылкой на источники в ООН, в мероприятии принимают участие около 100 глав государств.
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- 12 ноябрь 2024, 16:25
В среду в столице ночью и утром возможен дождь. Ветер северо-восточный, который перейдет в юго-восточный во второй половине дня.
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