Подеста призвал на COP29 к усилению финансовой поддержки борьбы с изменением климата

Подеста призывает к глобальным финансовым обязательствам по борьбе с изменением климата на COP29

Джон Подеста, старший советник президента США по международной климатической политике и глава делегации США, призвал страны увеличить свои финансовые взносы на борьбу с изменением климата на пленарном заседании КС-29 в Баку в среду.

Подеста заявил о критической необходимости в усилении финансовой поддержки, особенно для развивающихся стран, борющихся с серьезными последствиями изменения климата. Он заявил, что хотя амбициозные цели по климату имеют важное значение, они должны быть подкреплены существенными финансовыми обязательствами для содействия эффективной реализации.

Подчеркивая непропорциональное воздействие изменения климата на беднейшие страны мира, Подеста призвал к скоординированным усилиям по предоставлению этим странам необходимых ресурсов для адаптации и повышения устойчивости. Онотметил важность глобальной солидарности для обеспечения того, чтобы уязвимые сообщества не оказались аутсайдерами при переходе к устойчивому будущему.

Выйдя за рамки Парижского соглашения, Подеста призвал делегатов разработать реалистичную и выполнимую повестку дня для ускорения действий по борьбе с изменением климата. Он подчеркнул важность установления четких, достижимых целей и реализации политики, гарантирующей значимый прогресс в сокращении выбросов парниковых газов и содействии устойчивому развитию.

Несмотря на недавнее избрание избранного президента Дональда Трампа, который выразил намерение выйти из международных климатических соглашений, Подеста подтвердил приверженность США климатическим действиям. Он заверил международное сообщество, что усилия по борьбе с изменением климата будут продолжены, подчеркнув необратимый импульс достижений в области чистой энергии и твердую приверженность различных секторов США.