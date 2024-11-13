Причины ежемесячного роста цен на сливочное масло в Азербайджане

В последние месяцы в Азербайджане наблюдается рост цен на сливочное масло. Примечательно, что это уже третье повышение цен за год. По словам потребителей, некоторые марки сливочного масла, которые в конце прошлого года стоили 19 манатов за килограмм, теперь продаются за 24 маната, что означает рост почти на 30%.

Жительница Баку Масима Мехтиева сказала, что больше не может позволить себе такую роскошь как масло: «Когда оно стоило 14-15 манатов, то мы еще могли его купить. Сейчас по этой цене продается только маргарин, поэтому мы вынуждены потреблять его, потому что масло по 22-24 маната я себе позволить не могу».

Азербайджан зависит от импорта масла. Импорт масла облегчается за счет снижения таможенных пошлин. Согласно решению Кабинета министров, срок снижения таможенной пошлины на импорт масла с 15% до 5% продлен до конца 2025 года.

По данным Государственного Таможенного Комитета, с января по сентябрь 2024 года Азербайджан импортировал 22 204 тонны масла и других молочных жиров на 123,97 млн ​​долларов США. Это представляет собой увеличение объема импорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Государственный Комитет Статистики (ГКС) сообщил, что средняя розничная цена импортируемого масла за этот период составила 20,9 манатов за килограмм.

Это говорит о том, что розничная цена масла к моменту его попадания на полки магазинов увеличивается почти вдвое. Однако ответов от крупных розничных сетей о причинах такого роста получено не было.

Интересно, что официальные данные показывают, что внутреннее производство масла немного превышает импорт. Госкомстат сообщил, что с января по сентябрь 2024 года внутри страны было произведено 22 345 тонн масла, что на 141 тонну превышает объемы импорта.

Помимо импорта, Азербайджан также экспортирует сливочное масло. С января по сентябрь 2024 года Азербайджан экспортировал 7392 тонны сливочного масла, в основном в Россию, которая в настоящее время испытывает дефицит масла. Экспорт за аналогичный период прошлого года составил всего 800 тонн. Средняя таможенная цена экспортируемого масла составила 6,19 долларов за килограмм или 10,5 манатов.

Председатель парламентского аграрного комитета Тахир Рзаев сообщил агентству «Туран», что, хотя в стране выросло производство животноводческой продукции, вырос и потребительский спрос: «Есть определенные предпосылки для роста цен. Первая проблема связана с импортом сливочного масла, где определенные торговцы пользуются ситуацией. Даже незначительное повышение приводит к существенному росту цен на другие продукты».

Он отметил, что деятельность многих фермеров по-прежнему не отвечает современным требованиям: «Хотя существуют современные технологии, сохраняются проблемы с откормом скота и производством молока и масла. Это влияет как на уровень производства, так и на рост цен».

Рзаев добавил, что при низком качестве местной продукции, потребители неизбежно отдадут предпочтение импортной продукции: «Во всем мире цены практически на всю продукцию животноводства растут. Если мы импортируем продукцию, то должны также учитывать расходы на транспортировку и доставку ее потребителям, что и приводит к росту цен».

Эксперт в области сельскогоу хозяйства Вахид Магеррамов предлагает иные объяснения роста цен на масло. Он сказал Радио "Азадлыг", что в Азербайджане имеется монополия на импорт. Это означает, что импортеры зорко следят за мировыми ценами: «Когда мировые цены падают, они не снижают свои цены, ссылаясь на транспортные и складские расходы. Однако когда цены растут, монополисты немедленно повышают местные цены».

Магеррамов подчеркнул, что рост цен на сливочное масло на 24% и снижение производства в России стали сильным стимулом для азербайджанских монополистов. Россия начала импортировать масло из других стран из-за возросшего спроса, создав дефицит в регионе. Местные монополисты используют эту ситуацию для получения прибыли.

По словам Магеррамова, для производства одного килограмма масла требуется 23 литра молока жирностью 3,6%. «В Азербайджане цена молока, производимого фермерами, составляет более 1,5 маната за литр, а цены на молоко выросли за последнюю неделю, что также влияет на стоимость масла».

Экономист подчеркнул, что годовой спрос на сливочное масло в Азербайджане составляет 7 килограммов на душу населения, как отмечено Кабинетом министров в минимальной потребительской корзине. «Это подразумевает потребность в производстве в размере 70 000 тонн в год. Однако потребление на душу населения составляет всего 3,5-4 килограмма. Масло, маркированное как отечественное, не полностью производится на месте. Большие объемы масла импортируются и просто расфасовываются в Азербайджане».