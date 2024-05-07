Азербайджан принял в третьем чтении закон о создании искусственных островов в Каспийском море

Парламент Азербайджана одобрил закон, облегчающий строительство искусственных земельных участков в Каспийском море. Закон, принятый в третьем чтении в понедельник, устанавливает нормативную базу для таких изменений.

Новый закон определяет процедурные нормы и структурные требования, необходимые для создания и утверждения искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспийского моря. Этот шаг был сделан после интенсивных обсуждений и консультаций, что отражает стратегические амбиции Баку по расширению пригодных для использования земель и получению прибыли от своей прибрежной недвижимости, одновременно сталкиваясь со значительными экологическими и нормативными проблемами.

В ходе законодательного процесса Али Масимли, член парламента, подчеркнул важность приведения нового закона в соответствие с международными стандартами, особенно в том, что касается готовности к сейсмической активности. Он подчеркнул опыт Нидерландов в области мелиорации земель как потенциальную модель для Азербайджана, выступив за всеобъемлющий генеральный план по обеспечению устойчивого развития.

Несмотря на энтузиазм, законопроект столкнулся с критикой, особенно в отношении продолжающейся коммерческой застройки вдоль существующих прибрежных зон, которая часто нарушает национальные земельные кодексы и экологические нормы. Такая практика в сочетании с непростым опытом Азербайджана в реализации прошлых проектов, таких как провалившийся проект концерна "Авеста" "Острова в Каспийском море", подчеркивает финансовые и практические риски, связанные с такими амбициозными начинаниями.

Обсуждение нового закона отражает более широкие национальные устремления и обеспокоенность по поводу экологических и экономических последствий изменения контуров Каспийского моря. Строительство отеля Caspian Dream Liner на недавно построенном искусственном острове недалеко от Нардарана уже ведется, что вселяет осторожный оптимизм в отношении потенциала устойчивого и прибыльного развития.

Эксперты отмечают, что успех реализации идеии искусственных островов будет зависеть от сбалансированного подхода, который учитывает как экологическую целостность, так и доступность для населения.