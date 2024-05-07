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(11 часов назад)
Армения должна устранить враждебность с Турцией и Азербайджаном - Пашинян

Армения должна устранить враждебность с Турцией и Азербайджаном - Пашинян

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Армения должна устранить враждебность с Турцией и Азербайджаном - Пашинян

Армении необходимо углублять и развивать добрососедство с Грузией и Ираном, а с Турцией и Азербайджаном – «управлять, сокращать и устранить враждебность», интегрировать региональные транспортные маршруты, налаживать и развивать экономические связи. Об этом на пресс-конференции 7 мая заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Управление враждебностью означает сделать так, чтобы эта враждебность не была неконтролируемой, далее сократить ее и свести к обнулению, - сказал премьер-министр. 

В этом плане Пашинян придает особое значение проекту “Перекресток мира”. Враждебность будет устранена, когда  коммуникации принесут экономическую выгоду и тогда это политически реализуемая задача, сказал он.

Касаясь предстоящей встречи в Алма-Аты, Пашинян сказал, что там будет обсуждаться вопрос о включении АлаАтинской декларации в мирный договор между Арменией и Азербайджаном.

Говоря о внутренней оппозиции, Пашинян заявил, что «ряду внутренних и внешних сил нужна война для того, чтобы произошла  смена. Тот же сценарий осуществлялся и во время 44-дневной войны. «Они хотят спровоцировать войну и в результате оккупации территории Армении, осуществить  смену власти, что приведет к ликвидации суверенитета Армении», - сказал он.

1 отзыв

  • Elvis

    2024-05-08

    Армянское сердце как и сердце красавицы склонно к измене и перемене. То ее тянет к России, то ее привлекает Франция с Индиией. Если так пойдет то скоро свяжется с Бурунди. Пора уже остепенится и прекратить шляться неизвестно где и искать кого-то, когда рядом есть турок.

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