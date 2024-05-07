Армения должна устранить враждебность с Турцией и Азербайджаном - Пашинян

Армении необходимо углублять и развивать добрососедство с Грузией и Ираном, а с Турцией и Азербайджаном – «управлять, сокращать и устранить враждебность», интегрировать региональные транспортные маршруты, налаживать и развивать экономические связи. Об этом на пресс-конференции 7 мая заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Управление враждебностью означает сделать так, чтобы эта враждебность не была неконтролируемой, далее сократить ее и свести к обнулению, - сказал премьер-министр.

В этом плане Пашинян придает особое значение проекту “Перекресток мира”. Враждебность будет устранена, когда коммуникации принесут экономическую выгоду и тогда это политически реализуемая задача, сказал он.

Касаясь предстоящей встречи в Алма-Аты, Пашинян сказал, что там будет обсуждаться вопрос о включении АлаАтинской декларации в мирный договор между Арменией и Азербайджаном.

Говоря о внутренней оппозиции, Пашинян заявил, что «ряду внутренних и внешних сил нужна война для того, чтобы произошла смена. Тот же сценарий осуществлялся и во время 44-дневной войны. «Они хотят спровоцировать войну и в результате оккупации территории Армении, осуществить смену власти, что приведет к ликвидации суверенитета Армении», - сказал он.