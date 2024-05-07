Вдохновленный Кремлем закон «подорвет» отношения США и Грузии - Госдепартамент
Вдохновленный Кремлем закон «подорвет» отношения США и Грузии - Госдепартамент
Соединенные Штаты в понедельник в очередной раз предупредили Грузию о том, что продвигая закон об «иностранных агентах», который вызвал массовые протесты, рискуют отношениями с США и Европейским Союзом,
«Мы продолжаем настаивать на том что закон «об иноагентах» поставит под угрозу евроатлантический путь Грузии и подорвет отношения с США", - заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопросы Turan.
Попытки правящей партии «Грузинская мечта» протолкнуть вдохновленные Кремлем закон и ее антизападная риторика стали причиной того, что грузино-американская община призвала ввести санкции против властей Грузии.
На вопрос, - рассматривала ли администрация Байдена какие-либо меры против пророссийских правителей Грузии? - Миллер ответил: «Я не буду делать заявлений о санкциях и того, что мы можем сделать или, что мы намерены делать».
На прошлой неделе двухпартийная группа из 14 сенаторов США направила письмо премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе, предупредив его, что, если законопроект «Об иноагентах» станет законом, то они будут вынуждены призвать к изменению политики США в отношении Грузии и настаивать на прекращении прямого государственного финансирования и введении визовых ограничений.
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