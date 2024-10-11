Азербайджан утвердил Национальную стратегию эффективного использования водных ресурсов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Национальной стратегии эффективного использования водных ресурсов», направленную на улучшение управления водными ресурсами и решение проблемы нехватки в стране воды. Распоряжение, базирующееся на статье 109 Конституции Азербайджана, предписывает координацию мер, изложенных в стратегии, комиссией, созданной в соответствии с предыдущим указом президента.
Стратегия, охватывающая период с 2024 по 2040 год, представляет собой трехфазный план. Первая фаза (2024-2027) сосредоточена на модернизации водной инфраструктуры и управления, переоценке и расширении водных ресурсов и комплексном управлении водными ресурсами в экономических регионах Карабах и Восточный Зангезур. В ходе этой фазы будут реализованы проекты улучшения качества воды, управления сточными водами и дождевой водой, расширения водных объектов и сокращения потерь воды.
Вторая фаза (2028–2030 гг.) направлена на укрепление основных условий для устойчивого управления водными ресурсами в соответствии с Целями устойчивого развития ООН, такими как «Чистая вода и санитария», «Борьба с изменением климата» и «Жизнь под водой». Заключительная фаза (2031–2040 гг.) будет сосредоточена на эффективном управлении гидроэкологическими кризисами с помощью инновационных технологий, расширении использования альтернативных источников воды и обеспечении устойчивого доступа к высококачественной воде.
В Национальной стратегии изложены планы строительства новых водохранилищ, разработки интеллектуальных систем управления водными ресурсами и расширения использования опресненной и переработанной воды. В ней также подчеркивается необходимость трансграничного сотрудничества в области управления водными ресурсами, особенно с соседними странами, такими как Турция, Грузия, Россия и Иран.
Президент Алиев подчеркнул важность адаптации к глобальным климатическим тенденциям и решения региональных водных проблем как ключевых компонентов стратегии. Ожидается, что инициатива повысит устойчивость Азербайджана к изменению климата и поддержит устойчивое развитие сельского хозяйства, энергетическую безопасность и защиту окружающей среды.
Распоряжение также предусматривает ежегодное предоставление президенту обновленной информации о ходе реализации стратегии и поручает Государственной комиссии по водным ресурсам контролировать выполнение плана действий, при этом финансирование будет осуществляться за счет государственного бюджета, частных инвестиций и международных финансовых институтов.
Утверждение Национальной стратегии знаменует собой значительный шаг в усилиях Азербайджана по обеспечению своего водного будущего на фоне растущей обеспокоенности по поводу нехватки воды и последствий изменения климата.
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