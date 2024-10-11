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(1 час назад)
Азербайджан утвердил Национальную стратегию эффективного использования водных ресурсов
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджан утвердил Национальную стратегию эффективного использования водных ресурсов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение  об утверждении «Национальной стратегии эффективного использования водных ресурсов», направленную на улучшение управления водными ресурсами и решение проблемы нехватки в стране воды. Распоряжение, базирующееся на статье 109 Конституции Азербайджана, предписывает координацию мер, изложенных в стратегии, комиссией, созданной в соответствии с предыдущим указом президента.

Стратегия, охватывающая период с 2024 по 2040 год, представляет собой трехфазный план. Первая фаза (2024-2027) сосредоточена на модернизации водной инфраструктуры и управления, переоценке и расширении водных ресурсов и комплексном управлении водными ресурсами в экономических регионах Карабах и Восточный Зангезур. В ходе этой фазы будут реализованы проекты улучшения качества воды, управления сточными водами и дождевой водой, расширения водных объектов и сокращения потерь воды.

Вторая фаза (2028–2030 гг.) направлена ​​на укрепление основных условий для устойчивого управления водными ресурсами в соответствии с Целями устойчивого развития ООН, такими как «Чистая вода и санитария», «Борьба с изменением климата» и «Жизнь под водой». Заключительная фаза (2031–2040 гг.) будет сосредоточена на эффективном управлении гидроэкологическими кризисами с помощью инновационных технологий, расширении использования альтернативных источников воды и обеспечении устойчивого доступа к высококачественной воде.

В Национальной стратегии изложены планы строительства новых водохранилищ, разработки интеллектуальных систем управления водными ресурсами и расширения использования опресненной и переработанной воды. В ней также подчеркивается необходимость трансграничного сотрудничества в области управления водными ресурсами, особенно с соседними странами, такими как Турция, Грузия, Россия и Иран.

Президент Алиев подчеркнул важность адаптации к глобальным климатическим тенденциям и решения региональных водных проблем как ключевых компонентов стратегии. Ожидается, что инициатива повысит устойчивость Азербайджана к изменению климата и поддержит устойчивое развитие сельского хозяйства, энергетическую безопасность и защиту окружающей среды.

Распоряжение  также предусматривает ежегодное предоставление президенту обновленной информации о ходе реализации стратегии и поручает Государственной комиссии по водным ресурсам контролировать выполнение плана действий, при этом финансирование будет осуществляться за счет государственного бюджета, частных инвестиций и международных финансовых институтов.

Утверждение Национальной стратегии знаменует собой значительный шаг в усилиях Азербайджана по обеспечению своего водного будущего на фоне растущей обеспокоенности по поводу нехватки воды и последствий изменения климата.

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