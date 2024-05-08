Азербайджано-болгарский бизнес-форум фиксирует рост товарооборота
Азербайджано-болгарский бизнес-форум фиксирует рост товарооборота
В Баку проходит Азербайджано-болгарский бизнес-форум, организованный Азербайджанским Фондом Поощрения Экспорта и Инвестиций (AZPROMO) при поддержке Министерства экономики. Форум приурочен к официальному визиту президента Болгарии Румена Радева и привлек значительное внимание ключевых фигур в обеих странах.
Среди важных участников - председатель Болгаро-Азербайджанской торгово-промышленной палаты Димитр Братанов, заместитель исполнительного директора AZPROMO Зохраб Гадиров и заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов. В мероприятии приняли участие около 120 бизнесменов из различных секторов, таких как промышленность, транспорт, логистика, сельское хозяйство, ИКТ, а также из более традиционных областей, таких как нефть и газ, строительство и инжиниринг.
В Азербайджане активно работают 15 болгарских компаний, что отражает растущую деловую синергию между двумя странами. Это взаимодействие привело к увеличению в 2023 году товарооборота на 37,4%, достигнув в общей сложности 511 миллионов долларов, при благоприятном для Азербайджана балансе 259 миллионов долларов.
Энергетическое сотрудничество остается краеугольным камнем двусторонних экономических отношений, о чем свидетельствует подписанное в 2013 году соглашение о поставках газа. Это соглашение облегчает ежегодную транспортировку 1 миллиарда м3 природного газа с азербайджанского месторождения "Шахдениз" в Болгарию по Трансадриатическому газопроводу (TAP) и газовому интерконнектору Греция-Болгария, который начал функционировать 1 октября 2022 года.
Еще больше укрепляя эти связи, 25 апреля 2023 года президент Азербайджана принял участие в важной церемонии в Софии - подписании Меморандума о взаимопонимании, направленного на расширение сотрудничества между SOCAR (Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики) и газотранспортными операторами Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии. Этот меморандум, предложенный болгарской стороной и получивший название "Кольцо солидарности", направлен на содействие дополнительным поставкам азербайджанского газа в Европу через модернизированные газотранспортные системы этих стран.
Президент Алиев подчеркнул впечатляющие результаты этого сотрудничества на пресс-конференции с президентом Руменом Радевым, отметив, что поставки азербайджанского газа в Болгарию выросли с 600 миллионов м3 в 2022 году до 1,25 миллиарда м3 в 2023 году. Это значительное увеличение подчеркивает стратегическую важность форума и двусторонних инициатив, направленных на углубление экономических связей между Азербайджаном и Болгарией.
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