"Судя по динамике, ситуация не только обескураживает, но, напротив, ухудшается" - Сафаров
Судя по динамике, ситуация не просто обескураживает, но и ухудшается - Сафаров
В то время как Азербайджан готовится к парламентским и муниципальным выборам, которые должны состояться позднее в этом году, опасения по поводу целостности избирательного процесса и состояния гражданских свобод бросают тень на ход выборов. Эти выборы, проходящие на фоне заявлений правительства о проведении реформ и обвинений оппозиции в манипуляциях, подчеркивают растущую напряженность в демократических процессах в стране.
Последние парламентские выборы, неожиданно прошедшие на шесть месяцев раньше запланированного срока, были официально названы шагом к "ускорению реформ". Однако оппозиционные партии раскритиковали это решение как поспешную попытку укрепить власть, назвав его "поспешной фальсификацией выборов". Согласно законодательству Азербайджана, парламентские выборы проводятся каждые пять лет, и следующий тур намечен на ноябрь. Однако, учитывая, что в этом месяце в Баку проходит важное мероприятие ООН по климату, официальные лица намекают на возможность еще более ранней даты выборов.
Власти утверждают, что выборы пройдут в соответствии с избирательным законодательством Азербайджана, которое обещает определенную степень прозрачности и вовлеченности общественности. Фазиль Мустафа, член комитета Милли Меджлиса по правам человека, в беседе с Turan заверил, что избирательный процесс будет проведен в полном соответствии с законом, подчеркнув важность контактов с избирателями и свободы собраний как важнейших элементов свободных выборов.
Однако, по мнению правозащитников, реальность на местах говорит о другом. Руфат Сафаров, соучредитель правозащитной организации Defense Line, рисует мрачную картину состояния свободы выражения мнений и собраний в Азербайджане. "Фундаментальные нормы, закрепленные в Конституции и Европейской конвенции, к сожалению, игнорируются официальным Баку", - заявил Сафаров, ссылаясь на недавнее падение Азербайджана на 180-е место из 164 стран в индексе свободы прессы "Репортеров без границ".
Сафаров также обратил внимание на тревожную тенденцию арестов журналистов и сотрудников независимых СМИ по сомнительным обвинениям, подсчитав, что было задержано около 30 представителей медиа-сектора. Более того, он отметил, что свобода собраний была фактически ограничена с 2019 года, когда власти систематически отклоняли просьбы гражданского общества и оппозиционных групп о проведении митингов и шествий.
По мере приближения выборов ситуация вряд ли улучшится. "Судя по динамике, ситуация не только обескураживает, но, напротив, ухудшается", - отметил Сафаров, указав на слабую надежду на изменение этих репрессивных тенденций в ближайшей перспективе.
Общество
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