Азерпочт делится успехами, признавая задержки
Азерпочт представляя свои достижения, признает и системные задержки
Азербайджанская почтовая служба ООО "Азерпочт" провела 25 января брифинг, на котором представила свои достижения и финансовые результаты за 2023 год. Исполняющий обязанности председателя правления Иси Мустафаев рассказал о ключевых преобразованиях и успехах учреждения, подчеркнув его нацеленность на модернизацию и развитие электронной коммерции с 2021 года.
В качестве стратегического шага Azerpocht успешно протестировала и запустила три ключевых проекта в 2023 году. "Postcargo", обслуживающий клиентскую базу, превышающую 20 000 человек, облегчает онлайн-доставку товаров из Турции, в настоящее время обслуживая граждан в 1113 отделениях. Платформа расширила свои услуги, включив доставку посылок из США на пробном этапе, с планами полномасштабного запуска в ближайшем будущем.
Мустафаев также отметил инновации Azerpocht в области цифровой доставки посредством внедрения первого почтового ящика с индексом az1000, что свидетельствует о приверженности учреждения цифровизации. Автоматизированные почтовые ящики, оснащенные функциями самообслуживания, работают 24/7, обеспечивая удовлетворенность клиентов.
Организация внедрила пункты выдачи POOD points со специализированными сервисными центрами, предназначенными для доставки онлайн-заказов. Эти пункты, работающие с 9:00 утра до 19:00 вечера примерно на 50 станциях, повышают эффективность логистики онлайн-заказов.
Говоря о развитии почтовой инфраструктуры, Мустафаев рассказал о текущих усилиях на освобожденных территориях, подчеркнув важность создания почтовых служб в таких населенных пунктах, как Гадрут, Джоджуг Марджанлы и Агалы. В настоящее время разрабатываются планы по созданию почтового отделения в Ханкенди, а также административных зданий для почтовых служб в Шуше, Лачине, Ходжавенде и Аскеране.
В финансовом плане Azerpocht сообщила о годовом доходе в размере 72,3 миллиона манатов в 2023 году, что на 10% больше по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль за год составила 4,6 млн манатов, а показатель EBITDA достиг 11,5 млн манатов. Операционные расходы составили 67,5 млн. манатов, увеличившись на 10%, в основном за счет более высоких расходов на заработную плату, на которые повлияло повышение минимальной заработной платы на 17% в начале 2023 года.
Мустафаев сообщил, что учреждение инициировало применение операционных бонусов с целью увеличения ежемесячного дохода сотрудников Azerpochta в 2023 году. Забегая вперед, отметим, что основной целью на 2024 год остается улучшение материального благосостояния сотрудников, при этом бюджетные расходы, выделяемые на эту цель, увеличатся на 15%.
Отвечая на запросы СМИ, Мустафаев признал системные задержки в Azerpocht, объяснив проблему устаревшей системой. Он заверил, что будут приняты корректирующие меры для устранения этих задержек.
Несмотря на убытки, понесенные в предыдущие годы, Azerpocht продемонстрировала значительный рост, добившись финансовой стабильности и прибыльности. За последние три года активы учреждения выросли почти в пять раз до 774 млн манатов, в то время как остатки на счетах клиентов увеличились в десять раз с 2020 года. Примечательно, что Azerpocht перешла от чистого убытка в размере 7,7 млн манатов в 2020 году к чистой прибыли в размере 4,6 млн манатов в 2023 году, что свидетельствует об успешной реализации ее последних стратегических инициатив.
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