Азербайджанские политэмигранты провели протестные акции в городах ФРГ

Группа азербайджанских политэмигрантов 25 января провели акции протеста в городах Пассау и Деггендорф против арестов в Азербайджане активистов и журналистов.

Как сообщил один из организаторов акции Ровшан Тамразов, протестующие отметили усиление в Азербайджане волны репрессий, в особенности после ареста профессора Губада Ибадоглу.

Также было указано на аресты руководителя Интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева, главного редактора онлайн-издания Abzas Media Севиндж Вагифгызы, журналиста-расследователя Хафиза Бабалы и др.

Участники акции потребовали освобождения арестованных журналистов и активистов.

Они подняли плакаты с лозунгами на немецком, азербайджанском и английском языках.

Акции состоялись перед здания редакций германских медиа и многолюдных местах.