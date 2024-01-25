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(2 часа назад)
Азербайджанские политэмигранты провели протестные акции в городах ФРГ

Азербайджанские политэмигранты провели протестные акции в городах ФРГ

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Азербайджанские политэмигранты провели протестные акции в городах ФРГ

Группа азербайджанских политэмигрантов 25 января провели акции протеста в городах Пассау и Деггендорф против арестов в Азербайджане активистов и журналистов.

Как сообщил один из организаторов акции Ровшан Тамразов, протестующие отметили усиление в Азербайджане волны репрессий, в особенности после ареста профессора Губада Ибадоглу.

Также было указано на аресты руководителя Интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева,  главного редактора онлайн-издания Abzas Media Севиндж Вагифгызы, журналиста-расследователя Хафиза Бабалы  и др.

Участники акции потребовали освобождения арестованных журналистов и активистов.

Они подняли плакаты с лозунгами на немецком, азербайджанском и английском языках.

Акции состоялись перед здания редакций германских медиа и многолюдных местах.

 

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