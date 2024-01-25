И.Алиев подписал распоряжение о праздновании 530-летия со дня рождения Физули

И.Алиев подписал распоряжение о праздновании 530-летия со дня рождения Физули

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о праздновании 530-летия со дня рождения великого азербайджанского поэта Физули.

Глава государства поручил министерствам культуры, науки и образования совместно с Национальной академией наук подготовить и осуществить план мероприятий по случаю юбилейной даты.

Физули относится к классикам азербайджанской поэзии. Физули — преимущественно поэт-лирик. Подавляющее большинство его поэтических произведений — газели, крупнейшее — поэма «Лейли и Меджнун» считается вершиной творчества поэта.

500-летний юбилей Физули в 1995 году отмечался под эгидой ЮНЕСКО.