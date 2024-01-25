И.Алиев подписал распоряжение о праздновании 530-летия со дня рождения Физули
И.Алиев подписал распоряжение о праздновании 530-летия со дня рождения Физули
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о праздновании 530-летия со дня рождения великого азербайджанского поэта Физули.
Глава государства поручил министерствам культуры, науки и образования совместно с Национальной академией наук подготовить и осуществить план мероприятий по случаю юбилейной даты.
Физули относится к классикам азербайджанской поэзии. Физули — преимущественно поэт-лирик. Подавляющее большинство его поэтических произведений — газели, крупнейшее — поэма «Лейли и Меджнун» считается вершиной творчества поэта.
500-летний юбилей Физули в 1995 году отмечался под эгидой ЮНЕСКО.
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