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(2 часа назад)
И.Алиев подписал распоряжение о праздновании 530-летия со дня рождения Физули

И.Алиев подписал распоряжение о праздновании 530-летия со дня рождения Физули

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

И.Алиев подписал распоряжение о праздновании 530-летия со дня рождения Физули

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о праздновании 530-летия со дня рождения великого азербайджанского поэта Физули.

Глава государства поручил министерствам культуры, науки и образования совместно с Национальной академией наук подготовить и осуществить план мероприятий по случаю юбилейной даты.

Физули относится к классикам азербайджанской поэзии.  Физули — преимущественно поэт-лирик. Подавляющее большинство его поэтических произведений — газели, крупнейшее — поэма «Лейли и Меджнун» считается вершиной творчества поэта.

500-летний юбилей Физули в 1995 году отмечался под эгидой ЮНЕСКО.

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