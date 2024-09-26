Бюджет Азербайджана на 2025 год: усиление военного потенциала и увеличение социальных расходов

В своем недавнем выступлении на открытии сессии Национального собрания президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о важности усиления оборонного потенциала страны и восстановления регионов Карабаха и Восточного Зангезура. Это знаменует собой заметное внимание к государственному бюджету страны на 2025 год, который отражает тонкий баланс между оборонными инвестициями, социальными расходами и управлением снижающимися доходами от нефтегазового сектора, отмечает доктор экономики Губад Ибадоглу.

По предварительным данным Министерства финансов, в государственном бюджете на 2025 год доходы ожидаются в размере 36,6 млрд манатов , что всего на 0,6% больше утвержденного показателя на 2024 год. Между тем, расходы должны составить 39,6 млрд манатов , что на 0,2% меньше пересмотренного прогноза бюджета на 2024 год, но на 8,8% больше, чем в 2023 году. Ожидается, что дефицит государственного бюджета, прогнозируемый на уровне 3,05 млрд манатов , будет финансироваться в основном за счет заимствований.

Несмотря на усилия по диверсификации, экономика Азербайджана по-прежнему сильно зависит от доходов от нефти и газа, которые, как прогнозируется, составят 46,6% государственных доходов в 2025 году по сравнению с 48,8% в 2024 году. Это снижение обусловлено прогнозируемой среднегодовой ценой на сырую нефть в 70 долларов за баррель , с более низкими ожиданиями на последующие годы. Ненефтяной сектор, который, как ожидается, обеспечит 53,4% доходов в 2025 году, демонстрирует многообещающий, но постепенный сдвиг в сторону экономической диверсификации.

Трансферты из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) остаются важнейшим компонентом бюджета, составляя 34,9% общего объема доходов. Однако ожидаемая зависимость от трансфертов ГНФАР подчеркивает сохраняющуюся уязвимость Азербайджана к колебаниям на мировых энергетических рынках. Это также подчеркивает невыполненную цель сокращения доли ГНФАР до 15% к 2025 году, как указано в Стратегической дорожной карте страны по национальному экономическому развитию .

В соответствии с комментариями президента Алиева, ожидается, что расходы на оборону и национальную безопасность возрастут, составив 16,8% общих бюджетных расходов. Это отражает приоритет правительства по защите территориальной целостности страны на фоне продолжающейся геополитической напряженности в регионе.

Социальные расходы также занимают центральное место: в 2025 году ожидается повышение минимальной заработной платы и пенсий . Здравоохранение и образование также получат заметные ассигнования: на здравоохранение будет выделено 5% бюджета, а на образование — 12,5% .

Заметным изменением в фискальной политике Азербайджана является фокус на текущих расходах , которые, как прогнозируется, составят 63% от общих расходов бюджета в 2025 году по сравнению с 58,1% в 2024 году. Между тем, ожидается, что капитальные расходы сократятся с 38,7% до 31% от общих расходов. Этот шаг в сторону бюджета, более ориентированного на потребление, обусловленный увеличением расходов на оборону и социальное обеспечение, может сдержать долгосрочный экономический рост, особенно в связи с сокращением инфраструктурных и проектов развития.

Макроэкономическая среда в Азербайджане сталкивается с дополнительными вызовами, включая инфляционное давление и девальвацию национальных валют основных торговых партнеров. Хотя прогнозируется, что обменный курс маната останется стабильным, зависимость страны от внешних факторов, включая цены на нефть и мировой спрос, создает риски для фискальной стабильности.

Более того, ожидается, что обслуживание государственного долга займет большую часть бюджета в 2025 году, увеличившись с 3,3% в 2024 году до 6% в следующем году. Этот рост расходов на обслуживание долга, наряду с сокращением капиталовложений, рисует картину бюджета, все больше ограниченного финансовыми обязательствами.

Хотя бюджет Азербайджана на 2025 год и устанавливает амбициозные цели пооборонным и социальным расходам, он также сталкивается со значительными фискальными проблемами. Снижение доходов от нефти в сочетании с ростом обязательств по обслуживанию долга и инфляционным давлением предполагают более скромные перспективы экономического будущего страны. Способность правительства сократить коррупцию, повысить фискальную прозрачность и диверсифицировать экономику будет иметь решающее значение для достижения устойчивого роста в ближайшие годы, отмечает Г. Ибадоглу.