Депутат:  Девальвация в 2024 году не ожидается

Несмотря на значительный рост спроса на доллар США в Азербайджане, что вызывает опасения по поводу стабильности маната, член парламента заверил граждан в том, что в 2024 году девальвации не ожидается.

Согласно данным Центрального банка Азербайджана, с января по май 2024 года на 37 валютных аукционах банкам было продано валюты на сумму 2,968 миллиарда долларов, что вдвое превышает сумму, проданную за аналогичный период прошлого года. Резкий рост спроса на доллары был особенно заметен в первом квартале, когда физические лица приобрели в банках 931,3 миллиона долларов, что отражает рост на 112% в годовом исчислении.

Первоначально Центральный банк объяснял повышенный спрос на валюту сезонными факторами, связанными с государственными проектами и спросом частного сектора на импорт, особенно на продовольствие и сельскохозяйственную продукцию. Однако сохранение этого "сезонного" спроса вызвало вопросы о его первопричинах.

Мазахир Эфендиев, член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, затронул эти проблемы, подчеркнув роль недавних реформ в Национальном банке. "На последних летней и осенней сессиях парламента были представлены новые законодательные инициативы, позволяющие Национальному банку самостоятельно проводить денежно-кредитную политику", - сказал Эфендиев Turan. Он отметил, что расширяющаяся и диверсифицирующаяся экономика Азербайджана, наряду с возросшим международным интересом и торговым оборотом, способствовали росту спроса на доллары.

Коллега по комитету Вахид Ахмедов обратил внимание на недавние слухи о возможной девальвации маната, которые вызвали беспокойство общественности. "Я неоднократно заявлял, что девальвации в 2024 году не ожидается", - заявил Ахмедов. Он объяснил, что увеличение спроса на доллары частично связано с тем, что люди переводят свои манатные сбережения в доллары и резким увеличением импорта, что требует иностранной валюты.

Экономист Натиг Джафарли поделился дополнительными соображениями с Радио Азадлыг, указав как объективные, так и субъективные причины возросшего спроса. В качестве ключевых факторов он указал на летний туристический сезон, подготовку к предстоящему учебному году и масштабные ремонтно-строительные проекты в Карабахе и Восточном Зангезуре. Джафарли прогнозирует, что, хотя спрос на иностранную валюту может немного снизиться в сентябре-октябре, к концу года он, вероятно, снова возрастет из-за расходов, связанных с праздниками.

Джафарли также обратил внимание на разрыв в коммуникации между государственными органами и общественностью, который подпитывает спекуляции и слухи. "Я не ожидаю каких-либо изменений обменного курса в этом году, но эта стабильность не может длиться бесконечно. Меры по смягчению обменного курса маната могут потребоваться к середине-концу следующего года", - добавил он.

В 2015 году Азербайджан пережил две значительные девальвации, в результате которых стоимость маната по отношению к доллару США упала более чем вдвое. Несмотря на то, что в том году страна объявила о переходе к режиму "плавающего обменного курса", обменный курс маната остается стабильным с весны 2017 года. Эксперты предполагают, что эта стабильность отражает нежелание правительства полностью внедрять систему плавающего обменного курса.