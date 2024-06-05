Азербайджан и Венгрия подписали протокол о стратегическом диалоге

Азербайджан и Венгрия подписали протокол о стратегическом диалоге

Азербайджан и Венгрия подписали протокол о стратегическом диалоге

5 июня министры иностранных дел Азербайджана и Венгрии провели совместную пресс-конференцию по итогам 2-го заседания Стратегического диалога.

Основными темами обсуждения на встрече стали развитие торгово-экономических отношений, вопросы энергетики, взаимные инвестиции.

Также были затронуты азербайджано-армянские мирные переговоры и приоритеты политики Венгрии в период шестимесячного председательства в Евросоюзе.

По итогам переговоров также были подписаны итоговый протокол о стратегическом диалоге между двумя странами и меморандум о консульском сотрудничестве МИДов двух стран. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, между Азербайджаном и Венгрией наблюдается значительный рост объёма торговли, и стороны намерены его увеличить. Сотрудничество в политической, экономической, транспортной, торговой, энергетической, гуманитарной и других сферах идет по восходящей линии.

«Венгрия входит в число покупателей азербайджанского газа и имеет 8,9% доли в проекте Баку-Тбилиси-Джейхан. Кроме того, Венгрия вошла в число участников месторождения "Шах-Дениз".

По словам министра, венгерские компании активно участвуют в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. В частности, реконструируют село Солтанлы Джебраильского района.

Число азербайджанских студентов в Венгрии с каждым годом увеличивается. «Уже около 1300 азербайджанских студентов воспользовались стипендиальной программой, предоставленной правительством Венгрии. Недавно проект был продлен».

В свою очередь, Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия с 1 июля будет исполнять обязанности председателя Евросоюза.

В период председательства Венгрии главным приоритетом Евросоюза станет его расширение в направлении Западных Балкан, борьба с нелегальной миграцией и усиление конкурентоспособности Евросоюза.

Говоря о новом мировом порядке, министр заявил, что мир снова может быть разделен на политические блоки. К этому может привести война в Украине, что станет проблемой для всех.

Касаясь двусторонних отношений с Азербайджаном, министр отметил заинтересованность Будапешта в укреплении стратегических отношений с Баку.

«Азербайджан играет важную роль в энергетической безопасности Европы и Венгрии в частности», - сказал Сиярто.