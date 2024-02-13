Инфляция в Азербайджане в январе 2024 года предполагает незначительный рост цен

Государственный Комитет Статистики недавно опубликовал данные, указывающие на небольшой рост в январе 2024 г. инфляции в Азербайджане. Согласно отчету, месячная инфляция составила 0,5%, оставаясь на уровне, зафиксированном в декабре 2023 года.

Разбивка цифр дополнительно выявляет интересные тенденции в различных секторах. В январе цены на пищевые продукты, напитки и табак выросли на 1,1%, на непродовольственные товары на 0,1%, в то же время стоимость услуг осталась неизменной.

В январе 2024 года инфляция выросла по сравнению с тем же месяцем предыдущего года на 1,7%. Этот рост был в основном обусловлен повышением цен на различные категории товаров. На продовольственные товары наблюдался рост цен на 0,7%, непродовольственные товары подорожали на 1,7%, а в сфере услуг наблюдался значительный рост на 3,2%.

Несмотря на общую инфляционную тенденцию, цены на некоторые товары снизились. Хлеб, хлебобулочные изделия, крупы, сливочное и растительное масла немного подешевели. Примечательно, что цены на мясо и мясопродукты, а также на чай, кофе и какао при нулевой инфляции сохранили стабильность.

В тоже время, произошел заметный рост цен на несколько категорий товаров. так, рыба и рыбопродукты подорожали на 1,2%, молочные продукты, яйца, фрукты и овощи также испытали резкий скачок цен. Кроме того, в течение месяца был зафиксирован рост цен на сахар, джем, мед, шоколад, сладости, минеральные и безалкогольные напитки, соки, табачные изделия и алкогольные напитки.

По данным агентства Turan, средняя цена потребительской корзины, состоящей из 30 основных пищевых продуктов отечественного производства, в столице страны Баку, выросла в январе 2024 г. на 1%.

Более широкая картина инфляции в Азербайджане также демонстрирует положительную тенденцию. Среднегодовой уровень инфляции за весь 2023 г. замедлился по сравнению с 13,9% в конце 2022 г. до 8,8%. Замедление указывает на некоторый уровень стабилизации экономики. Примечательно, что среднегодовой рост цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также на услуги составил соответственно 9,6%, 8,4% и 8,2% .