Китай становится лидером по импорту в Азербайджан

Китай укрепил свои позиции ведущего импортера в Азербайджан, обогнав другие страны по объему импортированных товаров за первые два месяца текущего года, согласно данным Государственного комитета статистики Азербайджана (Госкомстат). За январь-февраль внешнеторговый оборот Азербайджана достиг примерно 6,4 миллиарда долларов, при этом импорт составил 2,65 миллиарда долларов, или 31,7 процента от общего объема.

Китай на долю которого за этот период пришлось 19,7% общей стоимости импортируемых товаров, опередил Россию, на долю которой пришлось 17,8% общей стоимости импортируемых товаров. Как отметил в беседе с Turan член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахид Ахмедов, рост импорта из Китая во многом объясняется растущим предпочтением азербайджанцев автомобилям китайского производства. "В Азербайджане все больше предпочитают автомобили китайского производства. Основной причиной роста импорта является увеличение импорта автомобилей из Китая. Стоимость этих автомобилей дешевле, чем стоимость автомобилей европейского производства, поэтому население отдает им предпочтение", - пояснил Ахмедов.

На предпочтение китайских товаров также влияют экономические условия. Экономист Натиг Джафарли подчеркнул в интервью Радио Азадлыг, что, хотя мировые цены растут, в Китае уже более полугода наблюдается дефляция, что привело к повышению покупательной способности китайской валюты по сравнению с другими валютами. "Цены растут во всем мире, инфляция неуклонно продолжается, но вот уже более полугода в Китае цены не растут, а, наоборот, падают", - сказал Джафарли в интервью RFE.

Свою роль также сыграли дополнительные проблемы в торговле с Россией, вызванные западными санкциями, введенными после ее агрессии против Украины. "Вводятся более строгие правила в отношении межбанковских переводов. Азербайджан и Казахстан испытывают определенные проблемы. Это также привело к сокращению закупок товаров из России. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Китай постоянно входит в тройку лидеров", - добавил Джафарли.

Переход на китайский импорт согласуется с более широкими экономическими стратегиями, поскольку правительство Азербайджана активно работает над расширением экономических связей с государственными органами Китая. Эта тенденция отражает более широкие глобальные изменения в торговле и экономике, когда конкурентоспособные цены в Китае и благоприятные экономические условия делают его продукцию более привлекательной на различных международных рынках, особенно в периоды глобального инфляционного давления.