  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy150 C
  • Суббота, 4 май 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(11 часов назад)
архив

архив

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Оппозиция назначила новую  дату митинга - 19 мая

Национальный совет демократических сил (НСДС) назначил на 19 мая акцию протеста в Баку с требованиями освободить политзаключенных, провести реформы избирательной системы, улучшить социальное положения населения, открыть сухопутные границы.

Ранее, оппозиция уже назначала митинги с этими требованиями на 21 апреля и 5 мая.

Однако Исполнительная Власть Баку отказалась санкционировать демонстрации оппозиции.

НСДС осудил эти решения властей и расценил их как «полный запрет в стране свободы собраний».

 

Написать отзыв

Политика

Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günü: Azərbaycanda azad media varmı? – Xalid Ağəliyev Çətin sualda


Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей