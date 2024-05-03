Оппозиция назначила новую  дату митинга - 19 мая

Национальный совет демократических сил (НСДС) назначил на 19 мая акцию протеста в Баку с требованиями освободить политзаключенных, провести реформы избирательной системы, улучшить социальное положения населения, открыть сухопутные границы.

Ранее, оппозиция уже назначала митинги с этими требованиями на 21 апреля и 5 мая.

Однако Исполнительная Власть Баку отказалась санкционировать демонстрации оппозиции.

НСДС осудил эти решения властей и расценил их как «полный запрет в стране свободы собраний».