Верховный суд оставил в силе приговор Юнису Сафарову

В Верховном суде сегодня состоялось рассмотрение кассационных жалоб Юниса Сафарова и других обвиняемых в покушении на экс-главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева и сотрудников полиции.

Суда не удовлетворил жалобы и оставил в силе приговор без изменения.

*3 июля 2018 года было совершено покушение на тогдашнего главу исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева. Житель Гянджи Юнис Сафаров ранил его из пистолета, а также его телохранителя.

10 июля была назначена акция протеста жителей города перед зданием администрации Гянджи. В тот же день в городе произошли беспорядки, в ходе которых были убиты двое полицейских. За этим последовали массовые аресты верующих и других лиц.

По этим событиям возбуждено уголовное дело в отношении 70 человек. Обвиняемые получили от 6 до 18 лет лишения свободы. Около 10 человек были осуждены условно.

Суд над Юнисом Сафаровым и 11 другими фигурантами начался в январе 2020 года. 16 августа того же года суд приговорил Сафарова к пожизненному заключению, остальных обвиняемых – от 18 до 20 годам лишения свободы.