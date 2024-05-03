Военнослужащие ВВС и ВМС Азербайджана примут участие в учениях «Anatolian Phoenix – 2024»

Военнослужащие и авиационные средства Азербайджанской Армии отбыли в Турцию, где примут участие в международных поисково-спасательных учениях «Anatolian Phoenix – 2024» в городе Конья.

На учениях с участием военнослужащих различных стран Азербайджан будут представлять военнослужащие Военно-воздушных и Военно-морских сил, сообщили в минобороны страны.

В военных учениях, которые продлятся до 17 мая, также примут участие 2 штурмовика «Су-25» ВВС Азербайджана.