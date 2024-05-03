В День свободы прессы Байден призвал немедленно освободить всех журналистов

Президент США Джо Байден в пятницу выступил с заявлением по случаю Всемирного дня свободы прессы, призвав к "немедленному и безоговорочному" освобождению всех журналистов, арестованных за выполнение своей работы, передает вашингтонский корреспондент Turan.

«В ближайшие недели я предприму меры в ответ на глобальное подавление свободы прессы, неправомерное задержание журналистов по всему миру. Я объявлю это серьезной угрозой национальной безопасности и буду вводить санкции и запрет на выдачу виз тем, кто подавляет прессу", - подчеркнул Байден.

Журналистика «не должна быть преступлением нигде на Земле» и что свободная пресса является важной опорой демократии. Журналисты делают все возможное, чтобы разоблачать коррупцию, документировать войны и другие важные мировые события, выявляют угрозы общественной безопасности и доносят до граждан информацию, необходимую для полноценного участия в жизни общества. Некоторые журналисты отдали свою жизнь этой работе. Другие получили тяжкие ранения или лишились свободы", - отметил Байден.

2023 год стал одним из самых смертоносных для журналистов за последнее время. В прошлом году по всему миру было заключено в тюрьму более 300 журналистов – это самое большое число за последние десятилетия.

«Мы собрали коалицию стран для противодействия шпионским программам для слежки за журналистами во всем мире. Мы принимаем меры по борьбе с преступлениями против журналистов, укрепляем безопасность независимых СМИ и обеспечиваем правовую поддержку журналистов-расследователей по всему миру", - отметил он.