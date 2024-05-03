Оверчук и Мустафаев обсудили «вопросы укрепления российско-азербайджанских отношений»

В Москве состоялась встреча вице-премьеров правительств РФ и Азербайджана – Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева.

«На переговорах рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, входящие в повестку работы Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой», - говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Особое внимание стороны уделили развитию сотрудничества в торгово-экономической сфере, промышленности, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, финансах, здравоохранении, культуре, науке, межрегиональном взаимодействии, образовании и туризме.

Сопредседатели межправительственной комиссии подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога, направленного на укрепление российско-азербайджанских отношений по всем направлениям сотрудничества.

Отметим, что в сообщении ничего не сказано об обсуждении вопросов, связанных с открытием транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией, и в частности Зангезурского коридора.

Ранее, эти вопросы обсуждались в рамках трехсторонней рабочей группы с участием Оверчука, Мустафаева и армянского вице-премьера Григоряна.

Однако в последнее время встречи в этом формате не проводятся.