Оверчук и Мустафаев обсудили «вопросы укрепления российско-азербайджанских отношений»
Оверчук и Мустафаев обсудили «вопросы укрепления российско-азербайджанских отношений»
В Москве состоялась встреча вице-премьеров правительств РФ и Азербайджана – Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева.
«На переговорах рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, входящие в повестку работы Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой», - говорится в сообщении на сайте правительства РФ.
Особое внимание стороны уделили развитию сотрудничества в торгово-экономической сфере, промышленности, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, финансах, здравоохранении, культуре, науке, межрегиональном взаимодействии, образовании и туризме.
Сопредседатели межправительственной комиссии подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога, направленного на укрепление российско-азербайджанских отношений по всем направлениям сотрудничества.
Отметим, что в сообщении ничего не сказано об обсуждении вопросов, связанных с открытием транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией, и в частности Зангезурского коридора.
Ранее, эти вопросы обсуждались в рамках трехсторонней рабочей группы с участием Оверчука, Мустафаева и армянского вице-премьера Григоряна.
Однако в последнее время встречи в этом формате не проводятся.
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