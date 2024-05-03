В субботу ожидаются дожди

В субботу, 4 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. В некоторых местах ночью возможны кратковременные осадки, будет преобладать умеренный северный ветер. Температура воздуха ночью составит +11 +14°, днем +18 +23°, сообщает Национальная служба гидрометеорологии при Минэкологии.

В некоторых районах Азербайджана в субботу временами ожидаются дожди. В отдельных местах осадки будут носить интенсивный характер, возможны грозы, град, а в высокогорных районах - мокрый снег. В некоторых местах будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит +11 +15°, днем +16 +21°, в горах ночью ожидается +4 +8°, днем +8 +13°.