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(11 часов назад)
В субботу ожидаются дожди

В субботу ожидаются дожди

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В субботу ожидаются дожди

В субботу, 4 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. В некоторых местах ночью возможны кратковременные осадки, будет преобладать умеренный северный ветер. Температура воздуха ночью составит +11 +14°, днем +18 +23°, сообщает Национальная служба гидрометеорологии при Минэкологии.

В некоторых районах Азербайджана в субботу временами ожидаются дожди. В отдельных местах осадки будут носить интенсивный характер,  возможны грозы, град, а в высокогорных районах - мокрый снег. В некоторых местах будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит +11 +15°, днем +16 +21°, в горах ночью  ожидается +4 +8°, днем +8 +13°.

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