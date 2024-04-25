Министр экономики Азербайджана приветствует предпринимательство на фоне налоговых проблем

25 апреля, отмечаемый в Азербайджане как День предпринимателя, министр экономики Микаил Джаббаров поздравил представителей деловых кругов страны через свой аккаунт в социальной сети "X", высоко оценив их вклад в экономику и реинтеграцию освобожденных территорий. По словам Джаббарова, содействие устойчивому росту и интенсивному развитию предпринимательства остается приоритетом экономической политики государства.

В своем посте Джаббаров выразил благодарность предпринимателям за их роль в повышении благосостояния страны. Однако эта благодарность выражается в то время, когда бизнес-сообщество Азербайджана сталкивается с надвигающимися финансовыми проблемами из-за недавних поправок в Налоговый Кодекс, которые вызвали широкую обеспокоенность среди микропредпринимателей.

С 1 января Налоговая служба при Министерстве экономики отменила 75-процентную налоговую льготу, ранее предоставлявшуюся микропредпринимателям, которая затрагивала предприятия с годовым финансовым оборотом менее 200 000 манатов и численностью сотрудников менее 10 человек. В настоящее время этот сектор сталкивается с увеличением налоговых обязательств, включая помимо взносов на обязательное медицинское и социальное страхование, обязательный подоходный налог в размере 20%, что приводит к финансовому напряжению, которое может подтолкнуть некоторые предприятия к банкротству или неформальной экономике.

Экономический эксперт Ровшан Агаев в интервью ASTNA раскритиковал тяжелое налоговое бремя, налагаемое на микропредпринимателей. "Ни в одной нормальной стране мира микропредприниматели не сталкиваются с таким тяжелым налоговым бременем", - отметил Агаев. Он пояснил, что налоговая льгота, которая ранее позволяла микропредприятиям платить только 5% подоходного налога, стала решающей поддержкой для малых предпринимателей, особенно тех, кто не обслуживает крупные юридические лица, а скорее сосредоточен на местных услугах меньшего масштаба.

Агаев отметил, что поправки могут непропорционально сильно повлиять на отдельных работников или небольшие команды, которые не соответствуют новым критериям найма не менее трех человек, и, таким образом, столкнутся с полной ставкой налога в размере 20%. Это касается таких специалистов, как ИТ-специалисты, переводчики и дизайнеры, которые обычно работают самостоятельно или с минимальным штатом сотрудников.

Эти изменения происходят в связи с тем, что правительство стремится пресечь то, что оно воспринимает как уклонение от уплаты налогов крупными предприятиями, которые могут воспользоваться более низкой налоговой ставкой, распределяя свой оборот между несколькими микропредприятиями. Однако Агаев утверждает, что новые меры могут оказаться неэффективными для предотвращения подобной практики и вместо этого могут привести к наказанию подлинных мелких предпринимателей, которые играют жизненно важную роль в экономике.

Дискуссия продолжается, поскольку заинтересованные стороны призывают к более сбалансированному подходу, который поддерживает рост малых и средних предприятий Азербайджана, не налагая чрезмерного финансового бремени. В ходе обсуждений предлагается установить разумные пределы текучести кадров, которые позволили бы малым предприятиям воспользоваться льготными налоговыми ставками независимо от количества их сотрудников, с целью создания более здоровой бизнес-среды, способствующей росту и инновациям.