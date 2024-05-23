Морской торговый порт Актау предлагает скидки на контейнерные перевозки для стимулирования торговли в Среднем коридоре

В рамках стратегического шага по увеличению грузопотока по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), широко известному как Средний коридор, Казахстанский морской торговый порт Актау предлагает значительные скидки на контейнерные перевозки в 2024 году.

Согласно новому предложению, стоимость перевозки 20-футового контейнера будет установлена в размере 60 долларов США (без учета НДС), в то время как стоимость 40-футового контейнера составит 80 долларов США (без учета НДС). Эти льготные тарифы зависят от аналогичных корректировок тарифов в Бакинском международном торговом порту в Аляте (BMMTP) и соответствующих скидок на железнодорожные перевозки от операторов в Казахстане, Азербайджане, Грузии и Турции.

Эта инициатива является ключевым шагом в непрерывном развитии ТМТМ, которая с момента своего основания в 2014 году переживает значительный рост. В 2023 году по этому маршруту было перевезено почти 2,7 млн тонн грузов, что на 86% больше, чем в 2022 году. Согласно прогнозам на 2024 год, этот показатель возрастет до 4,2 млн тонн.

Казахстанский порт Курык также готов предложить льготные условия грузоотправителям и перевозчикам при условии гарантированного объема грузов. Кроме того, в 2024 году начнутся дноуглубительные работы в порту Курык и строительство контейнерного хаба в порту Актау. Эти проекты, финансируемые за счет инвестиций в развитие ТМТМ, направлены на увеличение пропускной способности казахстанских портов Курык и Актау на 50% (до 32 миллионов тонн грузов в год) и увеличение контейнерных перевозок в три раза (до более чем 200 000 TEU в год) к 2028 году.

Помимо усовершенствования портовой инфраструктуры, к концу 2024 года планируется создание совместной транспортно-логистической компании-оператора. В этой компании примут участие турецкие и китайские партнеры, и она сосредоточится на оптимизации логистики на маршруте ТМТМ.

Эти амбициозные разработки позиционируют TMTM как жизнеспособную альтернативу традиционным маршрутам транспортировки грузов, предлагая более короткое и экономичное сообщение между Азией и Европой. Совместные усилия стран-участниц направлены на то, чтобы превратить ТМТМ в ключевой компонент возрождения Нового Шелкового пути, стимулируя тем самым торговлю, экономический рост и региональное сотрудничество.