Ирано-азербайджанские отношения после ухода президента: выход на новый путь

Президенты Ибрагим Раиси и Ильхам Алиев на открытии пункта пропуска "Девичья башня" на ирано-азербайджанской границе. 19 мая 2024 г.

После недавней кончины президента Ирана Ибрагима Раиси возникли вопросы относительно будущего азербайджано-иранских отношений. 22 мая во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном верховный лидер Ирана Али Хаменеи подчеркнул важность укрепления связей с Арменией. Эта встреча, состоявшаяся вскоре после похорон Раиси, подчеркнула приверженность Тегерана своим отношениям с Ереваном. Хаменеи заявил: “Покойный президент также уделял приоритетное внимание отношениям с Арменией. Мы продолжим нашу политику, учитывая эти деликатные моменты”.

Всего за несколько часов до крушения вертолета 19 мая, унесшего жизнь Раиси, он вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым присутствовал на церемонии открытия водных переходов на их общей границе. Раиси выразил надежду на взаимное развитие, сказав: “Враги не хотят видеть развития Азербайджана или Ирана. Мы считаем, что развитие Азербайджана - это также и наше развитие”. Алиев поддержал это мнение, заявив, что региональное развитие должно определяться местным населением, свободным от внешнего вмешательства.

В свете этих событий будущее ирано-азербайджанских отношений остается предметом спекуляций. Заместитель председателя комитета Милли Меджлиса Азербайджана по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Хикмет Бабаоглу выразил уверенность в прочных связях между двумя народами. Он сказал информационному агентству Turan: “Ирано-азербайджанские отношения глубоко укоренились в культурных и религиозных связях наших народов. Эта связь сохранится независимо от политических изменений”.

Бабаоглу подчеркнул, что двусторонние отношения не достигнут критической точки благодаря сильной воле обоих народов. Он отметил: “Каждый политик должен признать этот фактор. Азербайджан последовательно стремится поддерживать позитивные отношения с Ираном”.

Недавние позитивные события свидетельствуют о потенциальной стабилизации. Бабаоглу отметил, что выступление президента Алиева на церемонии открытия водного узла свидетельствует о приверженности мирным отношениям, преодолению прошлой напряженности. Он заявил: “Ирано-азербайджанские отношения готовы к улучшению, преодолев напряженность 2021-2022 годов. Будущие отношения будут развиваться позитивно и динамично”.

Действительно, до середины 2023 года в отношениях наблюдалась значительная напряженность. 27 января в результате вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране погиб сотрудник службы безопасности и была проведена эвакуация сотрудников посольства. Этот инцидент привел к ухудшению отношений, взаимным обвинениям и военной активности вдоль границы. Укрепление азербайджано-израильских связей и ирано-армянских отношений также способствовало напряженности.

Эльхан Шахиноглу, глава исследовательского центра "Атлас", подчеркнул, что напряженность после Второй карабахской войны усугубила ситуацию. В интервью радио “Азадлыг" он отметил: "Некоторые группировки в Иране, похоже, не желают признавать восстановленную территориальную целостность Азербайджана. После войны Иран провел военные учения на границе с Азербайджаном, чего он не делал во время 30-летней армянской оккупации.”

Шахиноглу также напомнил о позиции Раиси в отношении “Зангезурского коридора” и расценил ее как вмешательство в дела Азербайджана. Однако участие Раиси в открытии водного узла было признаком потепления. “Основы этих проектов были заложены давно. Участие Раиси предполагает движение в направлении нормализации, хотя основные проблемы остаются сложными”, - сказал он.

Шахиноглу предупредил, что несмотря на старания Азербайджана улучшить отношения, внутренняя динамика в Иране осложняет перспективы. “Многочисленные центры силы в Иране влияют на политику. В то время как одни стремятся к нормализации отношений, другие, особенно близкие к верховному лидеру, продолжают выступать с провокационными заявлениями”.

Попытки получить комментарии посольства Ирана в Азербайджане относительно этих взглядов не увенчались успехом.

Поскольку обе страны переживают этот переходный период, остается надежда на то, что взаимные интересы и культурные связи приведут ирано-азербайджанские отношения к стабильному и конструктивному будущему.