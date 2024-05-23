Парализованный активист проводит в СИЗО голодовку
Парализованный активист проводит в СИЗО голодовку
Парализованный активист Фамиль Халилов вторые сутки проводит голодовку в Бакинском СИЗО-1 в знак протеста против его необоснованного уголовного преследования.
Об этом Turan сообщила его супруга Кичикханым Халилова.
Она отметила, что Ф.Халилов объявил голодовку 22 мая после заседания апелляционного суда, который отказал ему в переводе под домашний арест.
Сегодня Ф.Халилов позвонил домой и сообщил, что продолжает голодовку.
«Фамиль вторые сутки не кушает и только пьет воду и курит сигареты», - сказал она.
Активист содержится в санитарной части СИЗО.
Жена активиста подчеркнула, что у Ф.Халилов обе руки парализованы и за ним смотрят, содержащиеся с ним в одной камере-палате другие заключенные.
Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.
*Халилов несколько лет жил в Швеции, надеясь получить убежище. Раз в три месяца ему делали специальные инъекции, что облегчало его состояние. Год назад, после депортации в Азербайджан он лишился медицинской помощи и его состояние ухудшилось.
Несмотря на паралич рук, Халилов был активен в социальных сетях и писал на компьютере пальцами ног. Он критиковал власти и призывал к участию в протестных акциях.
Халилов был задержан 4 мая. Активисту предъявлено обвинение по ст. 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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