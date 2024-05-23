Преподавателей обязывают не «портить имидж» своих учебных заведений

Преподавателей обязывают не «портить имидж» своих учебных заведений

Преподаватели должны соблюдать принципы законности, лояльности совестливого и культурного поведения, беспристрастности, общественного доверия. Об этом говорится в «Правилах этического поведения преподавателей», утвержденный 15 мая министерством науки и образования.

В документе нашли свое отражения и правила поведения педагогов и в социальных медиа.

Так, в пункте 2.3.2.говорится, что преподаватель предоставляя информацию о своей деятельности в медиа и социальных сетях, должен соблюдать правила, установленные учреждения, в котором он работает.

А в пункте 4.3 указывается, что педагог на своих аккаунтах в социальных медиа не должен делиться аудио и видеоматериалами, которые наносят ущерб имиджу, принижают авторитет учебного заведения, в котором он трудится.

В предыдущих «Правилах этического поведения преподавателей» подобных норм не было.