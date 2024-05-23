Преподавателей обязывают не «портить имидж» своих учебных заведений
Преподавателей обязывают не «портить имидж» своих учебных заведений
Преподаватели должны соблюдать принципы законности, лояльности совестливого и культурного поведения, беспристрастности, общественного доверия. Об этом говорится в «Правилах этического поведения преподавателей», утвержденный 15 мая министерством науки и образования.
В документе нашли свое отражения и правила поведения педагогов и в социальных медиа.
Так, в пункте 2.3.2.говорится, что преподаватель предоставляя информацию о своей деятельности в медиа и социальных сетях, должен соблюдать правила, установленные учреждения, в котором он работает.
А в пункте 4.3 указывается, что педагог на своих аккаунтах в социальных медиа не должен делиться аудио и видеоматериалами, которые наносят ущерб имиджу, принижают авторитет учебного заведения, в котором он трудится.
В предыдущих «Правилах этического поведения преподавателей» подобных норм не было.
Политика
-
- 23 май 2024, 18:10
В Азербайджане создаются три военных колледжа, соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Али Асадов.
-
- 23 май 2024, 17:17
Парализованный активист Фамиль Халилов вторые сутки проводит голодовку в Бакинском СИЗО-1 в знак протеста против его необоснованного уголовного преследования.
-
Транскаспийский транспортный коридор становится все более востребованным для европейского и Центральноазиатского регионов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня в Баку на встрече со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.
-
- 23 май 2024, 14:08
Пакет азербайджано-таджикских документов был подписан сегодня в Баку по окончанию переговоров лидеров двух стран – Ильхама Алиева и Эмомали Рахмона.
Написать отзыв