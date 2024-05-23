В выходные будет ветрено и дождливо
В выходные будет ветрено и дождливо
Начиная с вечера 24 мая до 26 мая в Баку и на Абшеронском полуострове с перерывами пройдут дожди, в вечерние часы местами осадки кратковременно будут усиливаться.
В первой половине дня 25 мая северный ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, говорится в оповещении Национальной гидрометеорологической службы о резком изменении погодных условий.
По районам страны 24-27 мая также временами ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы, град, в высокогорье - снег.
С 25 мая до середины дня 26-го числа скорость восточного ветра будет усиливаться до15-20 м/с, в отдельных местностях до 23-28 м/с.
Ожидается повышение водности в реках страны, в горных реках возможны кратковременные паводки.
Общество
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