В выходные будет ветрено и дождливо

В выходные будет ветрено и дождливо

Начиная с вечера 24 мая до 26 мая в Баку и на Абшеронском полуострове с перерывами пройдут дожди, в вечерние часы местами осадки кратковременно будут усиливаться.

В первой половине дня 25 мая северный ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, говорится в оповещении Национальной гидрометеорологической службы о резком изменении погодных условий.

По районам страны 24-27 мая также временами ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы, град, в высокогорье - снег.

С 25 мая до середины дня 26-го числа скорость восточного ветра будет усиливаться до15-20 м/с, в отдельных местностях до 23-28 м/с.

Ожидается повышение водности в реках страны, в горных реках возможны кратковременные паводки.