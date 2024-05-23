Создаются три военных колледжа
Создаются три военных колледжа
В Азербайджане создаются три военных колледжа, соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Али Асадов.
В частности, военные колледжи в структуре Национального университета обороны будут созданы в Баку, Гяндже и Нахчыване.
Политика
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- 23 май 2024, 17:58
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- 23 май 2024, 17:17
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- 23 май 2024, 14:08
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