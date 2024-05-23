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(1 час назад)
Создаются три военных колледжа

Создаются три военных колледжа

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Создаются три военных колледжа

В Азербайджане создаются три военных колледжа, соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Али Асадов.

В частности, военные колледжи в структуре Национального университета обороны будут созданы в Баку, Гяндже и Нахчыване.

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