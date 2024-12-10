Предприниматели рынка будут зарегистрированы для уплаты налогов. Цены вырастут?

Предприниматели, работающие на рынках в Азербайджане будут обязаны зарегистрироваться для уплаты налогов. Невыполнение этого требования повлечет за собой штраф в размере 2000 манатов за каждого незарегистрированного предпринимателя, налагаемый на владельцев или администраторов рынков. Это требование включено в предлагаемые поправки в Налоговый кодекс.

Проект поправок будет распространяться на предпринимателей, осуществляющих деятельность на рынках, в том числе в торговых центрах, с 2025 года. Однако ожидается, что предприниматели торгующие сельскохозяйственной продукцией, будут освобождены от уплаты налога.

Продавец стройматериалов на рынке в Баку, который обычно называют «8-й километр», сказал Радио «Азадлыг», что новые правила, скорее всего, приведут к повышению цен: «Если продавец платит налоги, он не станет торговать себе в убыток — налог будет добавлен к цене. Они утверждают, что это правило будет применяться только к новым продавцам, но я в это не верю. Маловероятно, чтобы один предприниматель платил, а десять других не платили».

Продавец также отметил, что налогообложение должно быть выгодным: «Какую выгоду мы получим от уплаты этих налогов? Они не говорят. Люди уже заказывают товары из Турции и Китая, потому что так дешевле. После этого нового правила наш рынок полностью рухнет».

В Государственной налоговой службе при Министерстве экономики агентству Turan сообщили , что предлагаемые изменения не коснутся сельскохозяйственных рынков. «Однако проект охватит другие рынки, в том числе торговые центры. Предпринимателям, работающим там, необходимо будет зарегистрировать свои субъекты предпринимательской деятельности для налогообложения».

Агентство подчеркнуло, что владельцы и администраторы рынков должны упростить процесс регистрации, оформив договоры аренды с предпринимателями до начала их деятельности: «Предпринимателям, не зарегистрированным для уплаты налогов, не будет разрешено торговать на рынках».

Агентство заявило, что цель поправок — обеспечить эффективный налоговый контроль над рынками. «Если закон будет принят, он вступит в силу через девять месяцев, а владельцам и администраторам рынков будет предоставлено шесть месяцев для заключения официальных договоров аренды с предпринимателями и обеспечения их налоговой регистрации».

Экономист Натиг Джафарли в своих комментариях Радио "Азадлыг" выделил ключевую проблему : «Будет ли это правило распространяться на тех, кто торгует на обочинах дорог возле рынков? Если да, то этим лицам необходимо будет приобрести POS-терминалы и зарегистрироваться для уплаты налогов, что повлечет за собой дополнительные расходы. Эти расходы неизбежно будут добавлены к ценам на продукцию».

Джафарли выразил скепсис относительно финансового воздействия нового правила на государственный бюджет: «Даже если налоговая ставка составит 2-3%, это принесет максимум 5-10 миллионов манатов в год. Нужно ли это бюджету Азербайджана? Логику этого изменения трудно понять. Я не говорю, что они не должны платить налоги, но централизация этого процесса не представляется полезной».

Он предложил альтернативное решение: выдавать лицензии на продажу через муниципалитеты. «Предприниматели могли бы приобретать эти лицензии, которые были бы муниципальными налогами. Муниципалитеты, в свою очередь, выступали бы посредниками для продавцов, работающих в их юрисдикции, будь то на рынках или в качестве мобильных продавцов. Собранные деньги реинвестировались бы в местную инфраструктуру, принося пользу как предпринимателям, так и обществу», - сказал экономист.