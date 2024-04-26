Растущие расходы на социальное обеспечение вызывают предположения о дальнейшем увеличении пособий
Растущие расходы на социальное обеспечение вызывают предположения о дальнейшем увеличении пособий
В Азербайджане резко возросли ассигнования на социальную защиту и обеспечение, что вызывает вопросы о возможности дальнейшего увеличения зарплат, пособий и других социальных выплат в этом году. В первом квартале 2024 года расходы государственного бюджета в этой сфере значительно превысили прогнозы, что свидетельствует о потенциальном смещении приоритетов в сторону повышения социального благосостояния.
Первоначально предполагалось, что в первом квартале на социальные нужды будет выделено 777 миллионов манатов. Однако фактические расходы выросли до 1 миллиарда 84 миллионов манатов, что на 40% превышает ожидания. Этот неожиданный всплеск социальных расходов вызвал слухи о вероятности дополнительных улучшений в системе социальной защиты.
Значительная часть бюджета Азербайджана уже направлена на социальные программы, при этом 40% от общего объема расходов в 2024 году и 70% текущих расходов будут направлены на социально ориентированные инициативы. За последние пять лет в стране был достигнут значительный прогресс в расширении социального пакета: минимальная заработная плата выросла в 2,8 раза, а среднемесячная заработная плата - на 80%.
По словам экономиста Вюгара Байрамова, возможность дальнейшего увеличения расходов на социальное обеспечение по-прежнему зависит от пересмотра бюджета. Байрамов отметил, что недавнее увеличение социальных расходов свидетельствует о приоритетности социальных взносов в ближайшие месяцы года.
Процесс пересмотра государственного бюджета, предусмотренный Законом "О бюджетной системе", обычно происходит в период с 15 мая по 15 октября. Ожидается, что окончательное решение о возможном увеличении выплат по социальному обеспечению будет принято после всесторонней финансовой оценки, проведенной правительством.
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