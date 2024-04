Аресты представителей медиа в Азербайджане проводятся в рамках закона – И.Алиев

Ильхам Алиев и Олаф Щольц обсудили мирное урегулирование между Азербайджаном и Арменией. Об этом в ходе брифинга по окончании встречи сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

«Мы только что затронули эту тему и констатировали, что вопрос должен решаться мирным способом и очень хорошо, что у вас наладился прямой контакт с премьер-министром Пашиняном», - сказал Шольц, обращаясь к Алиеву.

Германия готова помочь в разрешении проблемы, если стороны пожелают этого, сказал Щольц, призвав обе стороны к компромиссам. Он выразил удовлетворение достигнутыми договоренностями по вопросу делимитации границ между Арменией и Азербайджаном.

Далее Шольц сообщил об обсуждении «агрессии России против Украины и влияние этой войны на регион Южного Кавказа».

Россия должна прекратить войну, вывести свои войска и признать территориальную целостность Украины, подчеркнул он.

Касаясь тем экологии, канцлер заявил о готовности немецкий компаний принять участие в проектах зеленной энергии в Азербайджане «присоздании необходимых для этого условий».

Далее канцлер поднял вопрос об обеспечении прав и свобод в Азербайджане. «Показатель реальной демократии - это наличие критической прессы, свободы выражений и иных основопологающих свобод. Желаю вам успехов в этом направлении», - подчеркнул Шольц.

В свою очередь, Ильхам Алиев рассказал о планах поставок зеленой энергии в Европу, а также довести в будущем обьем природного газа в Европу до 20 млрд. куб в год.

Касаясь переговоров с Арменией, он напомнил об организации глав МИД двух стран в Германии.

Азербайджан намерен решать вопрос мирными средствами и сегодня уже начался процесс делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном. «Сейчас нам возвращают 4 села, оккупивроанных Арменией в начале 90-х годов и процесс и дет в хорошем направлении», - сказал.

В Азербайджане нарушаются права человека и арестовываются журналисты. В частности, был арестован журналист Имран Алиев и его права были нарушены, что можно сказать об этом?

На это Ильхам Алиев заявил «о законности ареста представителей СМИ, которые незаконно получают финансирование из-за рубежа». По его словам, все это происходит в рамках закона. «Ни одна страна не позволит вмешиваться в ее информационную среду, Азербайджан тоже защищает себя от негативного иностранного влияния».

«У нас свободная пресса, свободный интернет, нет цензуры, сотни СМИ, нет никакого давления. Если в стране есть Интернет, то о каком ограничении свободы прессы может идти речь», - сказал Алиев.

«Что касается конкретных фактов, то следственные органы проводят расследования. Ряд СМИ незаконно получили средства из-за рубежа и привлечены к ответственности, это не значит какое-то можно говорить о каком-то ограничении», - сказал Алиев.

На вопрос журналиста азербайджанского издания «Микроскоп» о причине непрозрачности многомиллиардных экономических проектов в Карабахе, Алиев сказал, что это не так. «Все прозрачно и все данные есть в открытом доступе, я не знаю, откуда у вас такие данные. Большинство СМИ в Азербайджане довольны имеющейся информацией по этому вопросу», - сказал Алиев.

