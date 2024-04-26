BP объявляет о плановом техническом обслуживании глубоководной платформы "Гюнешли»

Компания BP, оператор проекта разработки месторождения Азери-Чыраг-Глубоководное месторождение Гюнешли (АЧГ), инициировала плановое техническое обслуживание глубоководной платформы "Гюнешли" в рамках своей годовой рабочей программы. Временная приостановка производства, которая началась 25 апреля и, как ожидается, продлится 15 дней, направлена на облегчение важнейших работ по техническому обслуживанию, инспекции и проектированию.

"В соответствии с запланированным графиком добыча на платформе была остановлена для обеспечения эффективного технического обслуживания, инспекции и инженерных работ", - заявили в BP.

В период остановки будет выполнен ряд важных проектов, включая замену клапанов и ядерных источников, а также необходимый ремонт. Эти инициативы, которые тщательно планировались с 2023 года, являются неотъемлемыми компонентами годовой рабочей программы и бюджета на 2024 год. Остановка также учтена в годовом прогнозе производства.

В то время как добыча на глубоководной платформе "Гюнешли" временно приостановлена, работы на других платформах АЧГ и на месторождении "Шахдениз" продолжаются в обычном режиме. Кроме того, деятельность на Сангачальском терминале и экспортные операции по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан и Южно-Кавказскому трубопроводу (SCP и SCPX) остаются неизменными.

ВР подчеркивает, что это плановое техническое обслуживание имеет важное значение для обеспечения долгосрочной надежности, целостности и производительности платформы. Проводя ремонтные работы и модификации во время плановых простоев, компания стремится поддерживать строгие стандарты безопасности и оптимизировать эффективность работы.

Глубоководная платформа "Гюнешли", расположенная в Каспийском море, играет ключевую роль в нефтегазодобывающей инфраструктуре Азербайджана. Поскольку BP проводит необходимые ремонтные работы, это подчеркивает приверженность компании сохранению целостности своих активов и поддержанию высокого уровня операционной эффективности.